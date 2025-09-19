Sexta, 19 de Setembro de 2025
Governo do Estado entrega 131 equipamentos agrícolas para 37 municípios em evento realizado em Campos Novos

Fotos: Andréia Oliveira /SapeO Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), realizou nesta sexta-feira, 19...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/09/2025 às 13h33
Governo do Estado entrega 131 equipamentos agrícolas para 37 municípios em evento realizado em Campos Novos
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Andréia Oliveira /Sape

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), realizou nesta sexta-feira, 19, na sede da Gerência Regional da Epagri de Campos Novos, a entrega de 131 equipamentos agrícolas destinados a 37 municípios catarinenses. O investimento total ultrapassa R$ 3,2 milhões, provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais, com contrapartida do Estado de Santa Catarina.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, autoridades, representantes dos municípios beneficiados e lideranças do setor agrícola. As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais, para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais. “Esses equipamentos são fundamentais para garantir mais eficiência e competitividade no campo. Essa entrega é resultado de um trabalho conjunto. Estamos investindo onde faz a diferença: na base da produção, nas famílias que fazem a agricultura catarinense ser referência nacional”, afirma Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

 Os equipamentos foram adquiridos pela Sape por meio de convênios com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com indicações do deputado Federal Rafael Pezenti e dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini  e Jorginho Mello. Os convênios federais somam R$ 3 milhões, com a entrega de 126 implementos agrícolas sendo: balança bovina, carreta basculante, colhedora de milho, concha pá carregadeira, distribuidores de adubo líquido e seco, ensiladeira 1 linha, grades aradora e niveladora, perfurador de solo, plantadeiras 5 linhas, pulverizador de fertilizantes, roçadeiras articulada e para trator, semeadora adubadora e subsolador. 

Os equipamentos têm como destino os municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Bocaina do Sul, Correia Pinto, Dona Emma,Fraiburgo, Irani, José Boiteux, Lacerdópolis, Lages, Laurentino, Lontras, Matos Costa, Monte Castelo, Petrolândia,Porto União,Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, São Joaquim,São José do Cerrito, Taió, Timbó Grande, Três Barras, Urupema, Vitor Meireles, Witmarsum e Zortéa.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além disso, com recursos de emendas estaduais dos deputados Pe. Pedro Baldissera e Neodi Saretta, foram entregues outros cinco equipamentos, beneficiando os municípios de Campos Novos, Irineópolis, Santa Terezinha, São José do Cerrito e Treze Tílias, totalizando R$ 248,3 mil.

Mais informações:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

