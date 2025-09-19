Condições climáticas impulsionam avanço das lavouras no RS

O clima no início de setembro tem favorecido a implantação de diversas culturas no Rio Grande do Sul, conforme dados divulgados pela Emater/RS-Ascar. A semeadura do milho avança em ritmo satisfatório, com emergência uniforme, estande adequado e vigor vegetativo nas áreas plantadas em agosto. O cenário é positivo tanto para lavouras irrigadas quanto de sequeiro, apesar de perdas pontuais causadas por excesso de umidade e javalis.

Na safra 2025/26, a área plantada com milho deve alcançar 785 mil hectares, com produtividade estimada em 7.376 kg/ha. Na região de Ijuí, 92% das lavouras já foram implantadas, com coloração intensa e crescimento dentro da janela ideal.

Outras culturas também mostram bom desempenho. O trigo está em pleno desenvolvimento, com 46% das lavouras em fase vegetativa. Apesar de doenças pontuais em regiões com alta umidade, o potencial produtivo permanece elevado, com área estimada em 1,19 milhão de hectares.

A aveia-branca e a canola seguem com lavouras bem estabelecidas. A canola, em fase de colheita em algumas áreas, teve perdas por chuvas e geadas, mas mantém produtividade média estimada em 1.737 kg/ha. Já a cevada mostra bom desenvolvimento, com baixo índice de doenças e lavouras visualmente saudáveis.

No caso do feijão 1ª safra, os plantios estão em diferentes fases, com avanço em ritmo variável. A área cultivada deve ser 15% menor que no ciclo anterior, totalizando 26 mil hectares.







