AVISO DE PAUTA: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária entrega equipamentos agrícolas em São Joaquim nesse sábado

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini entrega, nesse sábado, 20 de setembro, 22 equipamentos agrícolas provenientes de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/09/2025 às 15h59
Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini entrega, nesse sábado, 20 de setembro, 22 equipamentos agrícolas provenientes de emendas parlamentares federais com contrapartida do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e de emendas estaduais, para fortalecer a agricultura em nove municípios.

A solenidade será na Gerência Regional da Epagri de São Joaquim, às 10h.

Serviço

• Quando: sábado (20/09), às 10h
• Onde: Gerência Regional da Epagri. Rua João Araújo Lima, 102. Bairro Jardim Caiçara – São Joaquim.

