Aviso de Pauta: Secretaria da Agricultura e Pecuária e Udesc lançam Inventário de Florestas Plantadas nesta sexta em Lages

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), lança nesta sexta-feira, 19, às 15h, no Auditório da Agronomia do CAV/Udesc, em Lages, o Inventário de Florestas Plantadas de Santa Catarina. O evento contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Carlos Chiodini.

O estudo reúne informações inéditas e detalhadas sobre a distribuição, extensão e volume das florestas plantadas no estado, com destaque para os gêneros Pinus ssp. e Eucalyptus spp. Além da dimensão territorial, o inventário quantifica o estoque de pinus disponível para diferentes usos industriais.

Serviço: