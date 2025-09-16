Terça, 16 de Setembro de 2025
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal beneficia mais de 140 estabelecimentos em SC

Foto: Divulgação / CidascSanta Catarina se destaca pela grande produção agropecuária e pela qualidade no beneficiamento destes produtos, principalm...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/09/2025 às 15h14
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Cidasc

Santa Catarina se destaca pela grande produção agropecuária e pela qualidade no beneficiamento destes produtos, principalmente quanto às questões sanitárias. O padrão adotado no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), sob responsabilidade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) é reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) como equivalente ao do Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

Por esta razão, os estabelecimentos registrados no SIE podem obter também o registro no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi/POA), sem necessitar grandes modificações em seus procedimentos. Mais de 140 empresas catarinenses já obtiveram junto à Cidasc a adesão ao Sisbi, o que lhes permite comercializar seus produtos de origem animal para todo o país. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Já temos dados que apontam que o produtor agrega em torno de 25% de faturamento em seus negócios quando muda a abrangência de mercado de estadual para nacional, porque tem uma carteira maior de clientes e tem mais escolhas sobre para quem vender. Com a concessão do Sisbi, estamos cumprindo a missão da Cidasc, de promover o desenvolvimento do setor agropecuário. Nosso trabalho não se limita a cuidar da sanidade, mas fazer com que ela se reverta em ganho para a propriedade”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos. 

Neste ano, a Cidasc concedeu o registro no Sisbi a oito empresas catarinenses e tem como objetivo prospectar novas adesões. A linha de trabalho tem se pautado no fomento à regularização das agroindústrias, demonstrando os ganhos que ela traz para as empresas e para a saúde pública. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A inspeção sanitária de produtos de origem animal é essencial para que os alimentos sejam seguros para o consumo humano. Os estabelecimentos registrados em serviços de inspeção (seja o municipal, estadual ou federal) seguem normas sanitárias e estão sujeitos à fiscalização para verificar se cumprem os procedimentos. Ao adquirir um produto inspecionado, o consumidor tem mais garantias de que ele foi fabricado a partir de matéria prima de animais sadios e de que durante o beneficiamento foram adotados cuidados higiênicos para evitar contaminações que possam afetar a saúde das pessoas. 

Em Santa Catarina, o Departamento Estadual de Inspeção (Deinp) da Cidasc é responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e também concede os certificados do Sisbi e do Selo ARTE, este último criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para produtos artesanais. Considerando atividades de fiscalização, auditorias, coletas de amostras para análise e verificação de denúncias, o Deinp realizou mais de 20 mil ações nos primeiros oito meses do ano. 

Além das atividades de fiscalização, a Cidasc mantém um programa contínuo de capacitação voltada ao setor produtivo. Em oito meses, foram ministradas 30 capacitações, que contribuem para que responsáveis técnicos e profissionais que atuam nas agroindústrias e nas atividades de inspeção sanitária estejam alinhados e apliquem as boas práticas preconizadas pelas normas sanitárias. 

Mais informações à imprensa:
Denise De Rocchi
Assessoria de Comunicação – Cidasc
Fone: (48) 3665 7000
[email protected]
www.cidasc.sc.gov.br
www.facebook.com/cidasc.ascom
https://www.instagram.com/cidascoficial/
Ouvidoria: 0800 644 8500

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
