População de cigarrinhas-do-milho permanece dentro do esperado, mas presença de bactéria do enfezamento pálido requer atenção dos produtores

O programa Monitora Milho SC divulgou os dados do levantamento realizado entre os dias primeiro e oito de setembro, em cinquent...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/09/2025 às 15h58
Foto:Gerhard Waller

O programa Monitora Milho SC divulgou os dados do levantamento realizado entre os dias primeiro e oito de setembro, em cinquenta lavouras localizadas em diversas regiões do estado que apontam que a média estadual é de menos de cinco cigarrinhas por armadilha. 

A pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, avalia que estes valores estão dentro do esperado para este período. “Esta média pode ser mantida através do manejo químico ou biológico, realizado durante a fase inicial da lavoura. A intervenção dos produtores diminui o risco de inoculação das plantas de milho com os patógenos dos enfezamentos e viroses”, explica Maria Cristina.

Entretanto, durante a última semana houve um aumento expressivo de insetos nas cidades de Concórdia, no Oeste, e de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, demandando atenção especial dos agricultores desses municípios. Além disso, a pesquisadora salienta que a detecção da bactéria do enfezamento pálido, pela terceira semana consecutiva, reforça a necessidade de realização de manejo com inseticidas de contato para controlar o fluxo de insetos provenientes de cultivos vizinhos e de plantas voluntárias de milho, como o Tiguera, que estão migrando para a lavoura.

A recomendação é que os produtores continuem observando a presença de insetos e realizem o manejo inicial com inseticidas químicos, complementando com produtos biológicos sempre que possível.  

Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho S C .

Aplicativo da Epagri apoia agricultores no monitoramento da cigarrinha

Para ajudar a cadeia produtiva no monitoramento e controle desse inseto em Santa Catarina, os produtores podem acessar informações no aplicativo Epagri Mob.

O app, disponível para  download gratuito , permite aos produtores e técnicos acompanhar a incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina para tomar decisões mais precisas sobre o manejo. Essa ferramenta também traz informações sobre a infectividade da cigarrinha com os patógenos do complexo do enfezamento: fitoplasma do enfezamento vermelho, espiroplasma do enfezamento pálido e vírus-da-risca.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Como usar o aplicativo

O aplicativo  Epagri Mob  pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e IOS. Nele é possível ter acesso às publicações, tecnologias, unidades da Epagri, previsão do tempo, monitoramento do frio e informações sobre doenças em videiras e maçãs. 

Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC. Nessa área, é possível encontrar os boletins atualizados e observar o nível populacional da cigarrinha-do-milho em diferentes regiões catarinenses.

A recomendação da Epagri é que os produtores e técnicos mantenham uma rotina de acompanhamento dos dados do aplicativo, porque o status de infectividade do inseto pode mudar de uma semana para a outra.

programa Monitora Milho SC  é uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, que é composto por membros da Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura.

Foto: Reprodução/Secom SC
