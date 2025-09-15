Segunda, 15 de Setembro de 2025
Trigo argentino derruba preços no Brasil

Alta oferta do país vizinho mantém mercado pressionado, mesmo com menor produção nacional

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
15/09/2025 às 10h30
(Foto: Josiani Mesquita/Embrapa/Divulgação/CP)

Apesar da previsão de uma safra menor no Brasil, os preços do trigo seguem baixos. A Conab estima uma colheita de 7,54 milhões de toneladas em 2025 — 4,5% menor que em 2024 — reflexo da redução de área plantada e das dificuldades no Rio Grande do Sul.

Ainda assim, não há sinais de melhora nos preços ao produtor. O principal motivo é a forte presença do trigo argentino no mercado brasileiro. De janeiro a agosto, 77% das importações — 3,2 milhões de toneladas — vieram da Argentina, que tem estoques elevados e câmbio favorável.

Segundo Jonathan Pinheiro, da StoneX, a paridade de importação pressiona os preços internos. “Se o trigo nacional fica mais caro, a indústria compra na Argentina”, resume. A oferta global também segue elevada, mantendo os preços baixos no mercado internacional.

 

 

 

 

