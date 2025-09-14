Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trigo apresenta desenvolvimento satisfatório no RS

Área cultivada no Estado está projetada em 1.198.276 hectares

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
14/09/2025 às 18h27
Trigo apresenta desenvolvimento satisfatório no RS
Evolução do cultivo de trigo segue adequada no RS, com 55% das lavouras estão no final do ciclo vegetativo (Foto: Diones Roberto Becker)

A evolução do cultivo de trigo segue adequada no Rio Grande do Sul, onde 55% das lavouras estão no final do ciclo vegetativo, em alongamento do pseudocaule e em desenvolvimento das bainhas foliares, que sustentarão a espiga, 30% estão em floração e 15% estão em enchimento de grãos. O estado geral das plantas nessas diferentes fases está satisfatório, compatível com o desejável no ciclo da cultura.

De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater-Ascar, a permanência de elevado teor de umidade no solo, decorrente das chuvas frequentes, tem dificultado o manejo fitossanitário, principalmente a aplicação de fungicidas preventivos. Apesar das dificuldades operacionais, a sanidade da cultura está apropriada na maior parte das regiões.

O potencial produtivo do trigo segue promissor, em razão do bom estande de plantas e das temperaturas amenas, que favorecem o ciclo da cultura. No entanto, os triticultores gaúchos reforçaram o monitoramento das fases reprodutivas, dado o risco de incidência de doenças fúngicas, que podem comprometer tanto a produtividade quanto a qualidade industrial dos grãos. A área cultivada no Estado está projetada pela Emater-Ascar em 1.198.276 hectares, e a estimativa de produtividade, em 2.997 quilos por hectare.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Resultado foi impulsionado, em especial, pela produção de soja, milho, arroz e algodão (Foto: Diones Roberto Becker)
CONAB Há 2 dias

Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas de grãos

12º Levantamento da Safra de Grãos foi divulgado na quinta-feira (11/9)

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Granjas de suínos tecnificadas terão que implantar medidas de biosseguridade determinadas em nova portaria

Suinocultores terão linha de crédito em condições especiais para adequarem os estabelecimentos às medidas sanitárias previstas no documento.Portari...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico que reúne informações ambientais das propriedades rurais (Fotos: Jonatan Jumes/Epagri)A Epagri ...

 (Foto: Arquivo / Divulgação Cotricampo)
Evento Agropecuário Há 4 dias

10ª ExpoAgro Cotricampo será lançada oficialmente nesta quinta em Campo Novo

Solenidade marca início da divulgação da feira, que acontece em fevereiro de 2026 com novidades e nova identidade visual.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Epagri confirma eficácia do manejo biológico no controle de pragas da mandioca

Cultivo de mandioca em Sangão com mata no entorno foi um dos experimentos avaliados (Fotos: Divulgação / Epagri)A crescente demanda por alimentos o...

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 28°
16° Sensação
1.68 km/h Vento
95% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Infraestrutura Há 6 horas

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco
Novo valor Há 6 horas

Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631
BR-285 Há 6 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos
Fiscalização Há 6 horas

PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí
Internacional Há 11 horas

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,829,79 -0,50%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias