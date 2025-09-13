Sábado, 13 de Setembro de 2025
Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas de grãos

12º Levantamento da Safra de Grãos foi divulgado na quinta-feira (11/9)

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 10h28
Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas de grãos
Resultado foi impulsionado, em especial, pela produção de soja, milho, arroz e algodão (Foto: Diones Roberto Becker)

A produção de grãos no Brasil bateu, novamente, recorde, atingindo a marca de 350,2 milhões de toneladas na safra 2024/2025. O resultado representa, em termos de volume, uma alta de 16,3% na comparação com o ciclo 2023/2024, quando foram colhidas 324,3 milhões de toneladas.

De acordo com o 12º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o resultado foi impulsionado, em especial, pela produção de soja, milho, arroz e algodão – responsáveis por 47 milhões das 49,1 milhões de toneladas colhidas a mais na safra atual, se comparada à anterior.

— Esse crescimento verificado na atual safra em relação ao ciclo 2023/2024 é atribuído à expansão de 1,9 milhão de hectares na área cultivada, saindo de 79,9 milhões de hectares na temporada passada para 81,7 milhões de hectares em 2024/2025, bem como às condições climáticas favoráveis, sobretudo no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso — informa o boletim da CONAB.

Segundo a companhia, o clima favorável influenciou a recuperação na produtividade média nacional das lavouras em 13,7%, sendo estimada em 4.284 quilos por hectare (kg/ha) no atual ciclo, enquanto que em 2023/2024 ficou em 3.769 kg/ha.

 

