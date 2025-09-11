10ª ExpoAgro Cotricampo será lançada oficialmente nesta quinta em Campo Novo

Em solenidade na sede da Afucampo, em Campo Novo, será lançada na noite desta quinta-feira (11) a 10ª edição da ExpoAgro Cotricampo. A feira acontece de 25 a 28 de fevereiro de 2026 no campo experimental da cooperativa, situado às margens do km 1,5 da ERS-518, em Campo Novo. Representantes da imprensa, expositores, patrocinadores e entidades parceiras devem marcar presença no lançamento.

A recepção ocorre a partir das 18h30min, o protocolo oficial inicia às 19h15min e o encerramento será com jantar. O presidente Gelson Bridi e o diretor Luciano Seefeld, além de recepcionar os parceiros, estarão apresentando alguns dos principais destaques para esta 10ª edição.

Um dos momentos marcantes da noite será a apresentação da nova identidade visual da ExpoAgro, mantendo suas características originais, mas sendo remodelada de forma que possa realçar ainda mais o evento após uma década. Também será lançado um selo especialmente preparado para marcar esta 10ª edição.

Ampliações e melhorias de infraestrutura no parque, prévia da programação, início da comercialização de espaços e a expectativa dos organizadores serão a tônica do lançamento.

Em 2025, a ExpoAgro teve a participação de aproximadamente 50 mil pessoas, em quatro dias de evento. Foram cerca de 315 expositores, de diferentes segmentos que representam o setor agropecuário. O volume de negócios também foi bastante significativo.

