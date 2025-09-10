Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Safra 2024/2025 de maracujá registra aumento na produção em SC

Produção foi de 56,8 mil toneladas, um aumento de 26,2% em relação ao ano anterior – Fotos: Divulgação/EpagriA safra 2024/2025 do maracujá encerrou...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/09/2025 às 17h18
Safra 2024/2025 de maracujá registra aumento na produção em SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Produção foi de 56,8 mil toneladas, um aumento de 26,2% em relação ao ano anterior – Fotos: Divulgação/Epagri

A safra 2024/2025 do maracujá encerrou em Santa Catarina com estimativa de produção de 56,8 mil toneladas, um aumento de 26,2% em relação ao  ano anterior, que foi de 45 mil toneladas . A média da produtividade dos pomares ficou em 28,4 toneladas por hectare, enquanto na safra anterior chegou a 22,5t/ha. Esse levantamento foi realizado pela Epagri junto a atacadistas e à Cooperja no Sul do Estado, onde se concentra a maior produção da fruta em SC.

Esse desempenho se deu mesmo com a escassez de chuva, provocada pelo fenômeno climático La Niña. “Apesar do aumento da produção comparado à safra anterior, houve períodos de estiagem que limitaram as produtividades dos pomares sem irrigação. Além da estiagem, tivemos temperaturas excessivas no mês de janeiro, que influenciaram na formação das flores. A principal florada do maracujazeiro-azedo é justamente a do mês de janeiro”, relata o  líder do Programa Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, engenheiro-agrônomo Eusébio Pasini Tonetto.

De acordo com o levantamento, os valores médios pagos pelo quilo da fruta ficaram entre R$2,30 e R$2,50, o que resultou num Valor Bruto de Produção (VBP) de R$135 milhões movimentados na economia catarinense.

Tecnologias para melhorar a produção

Apesar do aparecimento da virose do endurecimento dos frutos no ano de 2016 em SC, a produtividade média de 2018 para cá aumentou em 57,7%. O engenheiro agrônomo Diego Adílio da Silva, extensionista rural do escritório da Epagri em Cocal do Sul, atribui esse crescimento ao vazio sanitário e à melhoria na qualidade das mudas produzidas. Iniciou-se no estado a produção de mudas avançadas , maiores que 0,8 m, fomentada pelo programa Mudas Seguras de Maracujá. Foram 67 projetos elaborados desde sua criação, totalizando mais de R$1,3 milhões investidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

Outros fatores que contribuíram para o aumento foram o manejo da adubação, tratos culturais, controle de pragas e doenças e o plantio do cultivar altamente adaptado às condições climáticas catarinenses, o  SCS437 Catarina , registrado pela Epagri em 2015.  “Além disso, tivemos o desenvolvimento de tecnologias e publicações para adubações equilibradas e controle de pragas e doenças em momentos pertinentes”, esclarece o extensionista rural.

Baseado nisso, Diego constata que a produção de maracujá em Santa Catarina precisa avançar no  desenvolvimento de tecnologias , conhecimentos e manejos, com destaque às questões relacionadas à regulagem de pulverizadores e aplicação de produtos fitossanitários. “Também precisamos seguir para a produção integrada de maracujá, com utilização de outros tipos de controle”, diz ele.

Políticas públicas de incentivo

Para mitigação dos eventos de estiagem no cultivo de maracujá em Santa Catarina, nos anos de 2024 e 2025 (até agosto) foram elaboradas 93 propostas de crédito para fins de irrigação, por meio do Programa Água para Todos, da Sape. Essas propostas resultaram em 127 hectares que se tornaram irrigados no período.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, há mil famílias que vivem do cultivo do maracujá em Santa Catarina, em mais de 2 mil hectares. O estado é o terceiro produtor da fruta do Brasil, atrás do Ceará e da Bahia. O Sul Catarinense responde por 90% da área plantada.  A colheita inicia em dezembro e segue até meados de julho.

Mais informações e entrevistas:

Eusébio Pasini Tonetto, líder do projeto Fruticultura no Sul Catarinense, fone/WhatsApp: (48) 9 9183 7986

Diego Adílio da Silva, extensionista rural no escritório da Epagri em Cocal do Sul, fone/WhatsApp: (48) 3403-1094

Catherine Amorim, assistente de pesquisa na Estação Experimental de Urussanga, fone (48) 3403-1390

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 7 horas

Epagri confirma eficácia do manejo biológico no controle de pragas da mandioca

Cultivo de mandioca em Sangão com mata no entorno foi um dos experimentos avaliados (Fotos: Divulgação / Epagri)A crescente demanda por alimentos o...

 Drones têm câmeras térmicas que ajudam a identificar anormalidades na lavoura -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 8 horas

Drones reforçam ações de fiscalização do Departamento de Defesa Vegetal do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu 15 drones equipados com câme...

 Foto: Vitor Rosa SECOM RS
Investimentos Há 1 dia

Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região

Este investimento é particularmente relevante para a economia da Região Celeiro, em que se encontram as unidades de Ijuí, Santa Rosa e Três de Maio

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

AgTech Summit 2025 destaca soluções inovadoras que tornam o agronegócio mais inteligente

O AgTech Summit 2025, evento de tecnologia e inovação dedicado a toda a cadeia do agronegócio, vai promover um dia de imersão nas tendências e solu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado reforça agricultura catarinense com entrega de equipamentos e definição novas regras de biosseguridade para a suinocultura

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello realizou nesta segunda-feira, 8, duas importantes ações para o fortalecimento do setor agropecu...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.19 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Saúde Há 3 horas

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Estradas Há 3 horas

Estado inicia obra de binário sobre a ERS-118, em Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,582,39 +0,12%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias