Drones reforçam ações de fiscalização do Departamento de Defesa Vegetal do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu 15 drones equipados com câmeras térmicas e infravermelhas, aptos para voos noturnos, destinados às ações do Departamento de Defesa Vegetal (DDV/Seapi).

Os equipamentos foram adquiridos com recursos de convênio assinado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com o objetivo de fortalecer a fiscalização agropecuária do Rio Grande do Sul.

Vinte servidores da Defesa Vegetal participaram de treinamento em Santa Maria, feito em parceria com o Colégio Politécnico da UFSM, com 12 horas de carga horária, entre aulas teóricas e práticas.

Vinte servidores do Departamento de Defesa Vegetal participaram de treinamento feito em parceria com Colégio Politécnico da UFSM - Foto: Ascom Seapi

Fortalecimento da fiscalização

Cada Supervisão Regional da Seapi receberá um drone, a ser utilizado nas inspeções em lavouras e pomares, especialmente em locais de difícil acesso.

“Esses equipamentos vão instrumentalizar o trabalho de proteção de cultivos e garantias aos produtores, além de reforçar o enfrentamento de ilícitos agropecuários”, detalha o diretor do DDV/Seapi, Ricardo Felicetti.

Auxílio na análise técnica

A câmera térmica pode ser usada para a inspeção de pragas, auxiliando na identificação de anormalidades em alguma planta ou em uma região da lavoura.

“Dessa forma, evitamos que os servidores tenham que se deslocar dentro de lavouras, como soja e milho, quando as plantas já estiverem em estágio adulto, o que é perigoso em termos de exposição a animais peçonhentos ou a produtos químicos”, explica o diretor.