Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região

A Lactalis, gigante do setor lácteo, anunciou um investimento de R$ 400 milhões em cinco de suas unidades industriais no Rio Grande do Sul, com um foco significativo nos municípios de Ijuí, Teutônia, Santa Rosa e Três de Maio.

O anúncio, feito na 48ª Expointer, reforça a confiança da empresa no potencial agroindustrial gaúcho. O aporte financeiro, a ser realizado até 2028, visa ampliar a produção de queijos, whey protein, manteiga e outros derivados, com a expectativa de elevar a captação de leite para 1,3 bilhão de litros anuais.

Este investimento é particularmente relevante para a economia da Região Celeiro, em que se encontram as unidades de Ijuí, Santa Rosa e Três de Maio.

A expansão da Lactalis promete a geração de empregos e a valorização da cadeia produtiva local, consolidando o estado como um polo de destaque no cenário lácteo nacional. Com este novo aporte, a Lactalis atinge a marca histórica de R$ 1 bilhão investido no RS, demonstrando o seu compromisso de longo prazo com o crescimento do setor no estado.