Quarta, 10 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região

Este investimento é particularmente relevante para a economia da Região Celeiro, em que se encontram as unidades de Ijuí, Santa Rosa e Três de Maio

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/SECOM RS
09/09/2025 às 23h21 Atualizada em 09/09/2025 às 23h27
Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região
Foto: Vitor Rosa SECOM RS

A Lactalis, gigante do setor lácteo, anunciou um investimento de R$ 400 milhões em cinco de suas unidades industriais no Rio Grande do Sul, com um foco significativo nos municípios de Ijuí, Teutônia, Santa Rosa e Três de Maio.

O anúncio, feito na 48ª Expointer, reforça a confiança da empresa no potencial agroindustrial gaúcho. O aporte financeiro, a ser realizado até 2028, visa ampliar a produção de queijos, whey protein, manteiga e outros derivados, com a expectativa de elevar a captação de leite para 1,3 bilhão de litros anuais.

Este investimento é particularmente relevante para a economia da Região Celeiro, em que se encontram as unidades de Ijuí, Santa Rosa e Três de Maio.

A expansão da Lactalis promete a geração de empregos e a valorização da cadeia produtiva local, consolidando o estado como um polo de destaque no cenário lácteo nacional. Com este novo aporte, a Lactalis atinge a marca histórica de R$ 1 bilhão investido no RS, demonstrando o seu compromisso de longo prazo com o crescimento do setor no estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

AgTech Summit 2025 destaca soluções inovadoras que tornam o agronegócio mais inteligente

O AgTech Summit 2025, evento de tecnologia e inovação dedicado a toda a cadeia do agronegócio, vai promover um dia de imersão nas tendências e solu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Governo do Estado reforça agricultura catarinense com entrega de equipamentos e definição novas regras de biosseguridade para a suinocultura

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello realizou nesta segunda-feira, 8, duas importantes ações para o fortalecimento do setor agropecu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri de Lages usa drones para manejo remoto de pastagens

Método auxilia o produtor, reduz custos e aumenta sustentabilidade ambiental na pecuária (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)A tecnologia está presente em...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Governador Jorginho Mello apresenta programas e ações do Governo do Estado a mulheres empreendedoras do agro catarinense

Fotos: Richard Casas/GVGO governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm receberam na manhã desta segunda-feira, 8, um grupo de mulh...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste

Empreendedores rurais, agentes de turismo, agricultores familiares, extensionistas e representantes de instituições públicas e privadas formaram a ...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
11° Sensação
1 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova acordo internacional sobre direito do mar
Investimentos Há 5 horas

Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região
Feira Há 6 horas

Feira Negócios Daqui abre inscrições para expositores em Tenente Portela
Acidente Há 7 horas

Identificada vítima de acidente fatal na RSC-472 em Três Passos
Luto Há 7 horas

ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,02%
Euro
R$ 6,36 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,742,14 +0,50%
Ibovespa
141,618,30 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias