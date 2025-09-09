AgTech Summit 2025 destaca soluções inovadoras que tornam o agronegócio mais inteligente

O AgTech Summit 2025, evento de tecnologia e inovação dedicado a toda a cadeia do agronegócio, vai promover um dia de imersão nas tendências e soluções que impactam o mercado e transformam a produção de alimentos no campo e a gestão de recursos. O encontro organizado pela Vertical AgTech da Acate está marcado para 11 de setembro, às 10h, em formato híbrido. O presencial ocorre no CIA Primavera, em Florianópolis. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) é uma das parceiras do evento.

As inscrições para o AgTech Summit estão disponíveis neste link. O público pode adquirir ingressos para a modalidade presencial, que inclui oportunidades de networking, ou realizar o cadastro gratuito para participação online. Com abrangência nacional, o evento convida produtores, investidores, empresários, profissionais do agro, autoridades governamentais e estudantes para debates qualificados e trocas de experiências.

“O AgTech Summit é uma vitrine das soluções que já estão transformando a realidade do campo. Santa Catarina tem sido referência nacional em inovação no agro, e apoiar iniciativas como essa reforçam o nosso compromisso para um setor mais tecnológico, sustentável e competitivo,” afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

A programação apresentará palestras e mesas-redondas conduzidas por especialistas, pesquisadores e empreendedores. Entre os nomes já confirmados, estão: André Debastiani, Sócio-Diretor da Agroconsult; Claudia Rodrigues Botelho, Engenheira de Produção, Inovação e Tecnologia da SCTI (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação); Xisto Alves, CEO da JetBov e Vice-Diretor da Vertical AgTech; Everton Gubert, CEO da Agriness e Diretor do programa ACATE 1bi, entre outros.

As seguintes temáticas estarão em destaque nas discussões:

– Agro em perspectiva: tendências e desafios para o setor;

– Agro 360º: conectando mercado, cooperativismo e inovação;

– Impactos da rastreabilidade na competitividade da produção agropecuária;

– Inteligência artificial (IA) no agro e suas aplicações práticas.

Além de conteúdos, essa edição do evento será palco para a grande final da premiação AgTech Day. A iniciativa é realizada desde 2021 e tem o propósito de reconhecer produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos por startups ou em pesquisas acadêmicas para a solução de desafios do agro. O público do evento terá a oportunidade de conhecer as inovações finalistas nas categorias: Startups (Dentro da Porteira e Fora da Porteira); e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).

“O AgTech Summit é um evento que pretende cultivar um agronegócio mais inteligente, moderno, produtivo, sustentável e competitivo para o futuro, dessa forma, vamos destacar as tecnologias que já fazem da transformação digital no campo uma realidade”, explica Valder Zacarkim, Diretor da Vertical AgTech da ACATE. O grupo organizador do encontro soma mais de 50 empresas catarinenses que desenvolvem soluções inovadoras para as áreas de agropecuária, agricultura, silvicultura e pescado.

O AgTech Summit 2025 conta com o patrocínio da Agriness, Fazenda Cheia, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro), Granter, Jetbov, OCP Brasil, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAPE/SC), Sistema Faesc/Senar-SC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc), Sindicarne e Maneje Bem.

Serviço:

AgTech Summit 2025

Data:11 de setembro de 2025

Horário:10h

Local:Presencial no CIA Primavera; e com transmissão ao vivo e online

Endereço:Rod. José Carlos Daux, 4150 – Saco Grande, Florianópolis (SC)

Inscrições: https://abre.ai/nwSd

Redação:Assessoria Acate