Governo do Estado reforça agricultura catarinense com entrega de equipamentos e definição novas regras de biosseguridade para a suinocultura

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello realizou nesta segunda-feira, 8, duas importantes ações para o fortalecimento do setor agropecu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/09/2025 às 17h57
Governo do Estado reforça agricultura catarinense com entrega de equipamentos e definição novas regras de biosseguridade para a suinocultura
Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello realizou nesta segunda-feira, 8, duas importantes ações para o fortalecimento do setor agropecuário de Santa Catarina: a entrega de equipamentos agrícolas a 20 municípios e a assinatura de uma normativa inédita de biosseguridade para a suinocultura catarinense. O ato ocorreu na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em Florianópolis, e contou com a presença da vice-governadora Marilisa Bohem e de secretários de Estado.

Ao todo, foram entregues 95 equipamentos agrícolas, adquiridos com recursos de R$ 2,4 milhões provenientes de emendas da Bancada Parlamentar Federal Catarinense. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária foi responsável pelo processo licitatório e pela aquisição. Entre os itens repassados estão carretas basculantes, colhedoras de milho, plantadeiras, semeadoras, distribuidores de adubo, roçadeiras e balanças bovinas, que vão modernizar o trabalho de produtores em municípios nos municípios de: Alfredo Wagner, Braço do Norte, Chapadão do Lageado, Guabiruba, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Major Gercino, Maracajá, Orleans, Palhoça, Pomerode, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São Francisco do Sul, São Joaquim, Timbó, Turvo e Urussanga.

“Esses equipamentos são fruto das emendas dos parlamentares catarinenses. E isso se reflete em entregas como essa com maquinários importantes para atender os nossos municípios e o nosso agricultor lá na ponta. Hoje também estamos dando mais um passo importante quando falamos de sanidade animal, melhorando ainda mais neste quesito quando falamos de carne suína que já é referência pela qualidade da nossa produção”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os equipamentos foram viabilizados por convênios com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), com indicação do deputado federal Rafael Pezenti e dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini e Jorginho Mello.

“As entregas de hoje vieram de apoio dos parlamentares, inclusive, do próprio governador que na época era senador e mandou recursos para aquisição dessas máquinas. Esse maquinário vai atender as pequenas propriedades e esses implementos vêm para somar. Além disso, estamos assinando hoje a portaria da biosseguridade da suinocultura e com vamos elevar ainda mais a nossa sanidade e melhorar o nível da nossa produção”, reforçou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

A Portaria SAPE nº 50/2025 define critérios mínimos de biosseguridade para as granjas tecnificadas produtoras de suínos em Santa Catarina. Líder nacional na produção e exportação de carne suína, o estado abate cerca de 18 milhões de animais por ano e em 2024 respondeu por mais da metade (55,7%) do faturamento brasileiro com exportações, alcançando receita de US$ 1,7 bilhão. Para manter esse desempenho, a nova normativa estabelece exigências como cercas de isolamento, barreiras sanitárias, controle de acesso e gestão de resíduos, fundamentais para prevenir a entrada de doenças como a Peste Suína Africana (PSA) e a Peste Suína Clássica (PSC).

Foto: Reprodução/Secom SC

Para garantir que também os pequenos produtores possam se adequar às exigências, o Governo homologou no Conselho de Desenvolvimento Rural (CEDERURAL) o Programa Biosseguridade Animal SC, que prevê financiamentos de até R$ 70 mil por granja, com subvenção de até 40%, além de um ano de carência e pagamento em cinco parcelas anuais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 Foto: Richard Casas/GVG
 Foto: Beatriz Batalha/Mapa
 Fotos: Beatriz Batalha/Mapa
 Foto: Reprodução/Secom SC
