Governador Jorginho Mello apresenta programas e ações do Governo do Estado a mulheres empreendedoras do agro catarinense

Fotos: Richard Casas/GVG

O governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm receberam na manhã desta segunda-feira, 8, um grupo de mulheres empreendedoras do agronegócio catarinense, para um café da manhã na Casa D’Agronômica.

A comitiva, formada por representantes do Oeste do estado, foi convidada pelo governador para conhecer de perto as ações e projetos do Governo de Santa Catarina voltados ao fortalecimento do agro e ao incentivo à participação feminina no empreendedorismo rural.

“Santa Catarina tem no agronegócio uma de suas maiores forças, e cada vez mais as mulheres ocupam papel de protagonismo nesse setor. Nosso compromisso é apoiar e valorizar esse trabalho. Temos ações importantes do agro voltadas às mulheres, como linhas de crédito para que elas possam abrir seu próprio negócio. Além disso, estamos com o Programa Casa Catarina construindo moradias para famílias de baixa renda e essas casas ficam no nome da mulher, que é a pessoa que comanda a casa onde mora, além de outros projetos em diversos setores do nosso governo”, destacou Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A vice-governadora falou da sua trajetória profissional e destacou a importância da mulher no desenvolvimento de Santa Catarina.

“A mulher tem um papel fundamental na gestão da família. São as mulheres que acordam cedo para fazer as tarefas de casa, dar atenção para os filhos e trabalhar. E sabemos da importância dessas mulheres do agro catarinense, por tudo que elas fazem para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do nosso estado. É uma alegria muito grande poder encontrar essas mulheres ao lado do governador e mostrar tudo que nós temos feito nesse governo para apoia-las”, destacou a vice-governadora Marilisa Boehm.

O encontro também reuniu mulheres que integram o primeiro escalão do governo estadual e contou com a presença da prefeita de Palmitos, Giovana Giacomolli.

“É com muita alegria que estamos hoje aqui na casa do governador para esse café especial. Nós mulheres do oeste estamos firmes na luta produzindo alimentos, cuidando da família e também interessadas nas ações do governo. Sabemos o quanto o governador tem apoiado nós mulheres do campo e sou grata por hoje estar como prefeita de Palmitos. Estamos muito honradas com essa oportunidade de estar hoje aqui com o governador e com a vice-governadora”, destacou a prefeita de Palmitos.