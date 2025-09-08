Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Jorginho Mello apresenta programas e ações do Governo do Estado a mulheres empreendedoras do agro catarinense

Fotos: Richard Casas/GVGO governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm receberam na manhã desta segunda-feira, 8, um grupo de mulh...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/09/2025 às 13h28
Governador Jorginho Mello apresenta programas e ações do Governo do Estado a mulheres empreendedoras do agro catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Richard Casas/GVG

O governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm receberam na manhã desta segunda-feira, 8, um grupo de mulheres empreendedoras do agronegócio catarinense, para um café da manhã na Casa D’Agronômica.

A comitiva, formada por representantes do Oeste do estado, foi convidada pelo governador para conhecer de perto as ações e projetos do Governo de Santa Catarina voltados ao fortalecimento do agro e ao incentivo à participação feminina no empreendedorismo rural.

“Santa Catarina tem no agronegócio uma de suas maiores forças, e cada vez mais as mulheres ocupam papel de protagonismo nesse setor. Nosso compromisso é apoiar e valorizar esse trabalho. Temos ações importantes do agro voltadas às mulheres, como linhas de crédito para que elas possam abrir seu próprio negócio. Além disso, estamos com o Programa Casa Catarina construindo moradias para famílias de baixa renda e essas casas ficam no nome da mulher, que é a pessoa que comanda a casa onde mora, além de outros projetos em diversos setores do nosso governo”, destacou Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A vice-governadora falou da sua trajetória profissional e destacou a importância da mulher no desenvolvimento de Santa Catarina.

“A mulher tem um papel fundamental na gestão da família. São as mulheres que acordam cedo para fazer as tarefas de casa, dar atenção para os filhos e trabalhar. E sabemos da importância dessas mulheres do agro catarinense, por tudo que elas fazem para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do nosso estado. É uma alegria muito grande poder encontrar essas mulheres ao lado do governador e mostrar tudo que nós temos feito nesse governo para apoia-las”, destacou a vice-governadora Marilisa Boehm.

O encontro também reuniu mulheres que integram o primeiro escalão do governo estadual e contou com a presença da prefeita de Palmitos, Giovana Giacomolli.

“É com muita alegria que estamos hoje aqui na casa do governador para esse café especial. Nós mulheres do oeste estamos firmes na luta produzindo alimentos, cuidando da família e também interessadas nas ações do governo. Sabemos o quanto o governador tem apoiado nós mulheres do campo e sou grata por hoje estar como prefeita de Palmitos. Estamos muito honradas com essa oportunidade de estar hoje aqui com o governador e com a vice-governadora”, destacou a prefeita de Palmitos.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 11 horas

Governo do Estado reforça agricultura catarinense com entrega de equipamentos e definição novas regras de biosseguridade para a suinocultura

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello realizou nesta segunda-feira, 8, duas importantes ações para o fortalecimento do setor agropecu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 11 horas

Epagri de Lages usa drones para manejo remoto de pastagens

Método auxilia o produtor, reduz custos e aumenta sustentabilidade ambiental na pecuária (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)A tecnologia está presente em...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste

Empreendedores rurais, agentes de turismo, agricultores familiares, extensionistas e representantes de instituições públicas e privadas formaram a ...

 Na Expointer, ministro Fávaro apresenta medida para renegociação de dívidas rurais Fotos: Beatriz Batalha/Mapa
Expointer Há 4 dias

Na Expointer, ministro Fávaro apresenta medida para renegociação de dívidas rurais

Também participaram o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o presidente da Conab, Edegar Pretto, e o deputado federal Paulo Pimenta.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Centro de Referência Tecnológica para produção de leite da Epagri recebe certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose

O certificado proporciona mais segurança para os produtores e consumidores – Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / EpagriO Centro de Referência ...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias