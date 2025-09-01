Segunda, 01 de Setembro de 2025
Cigarrinha-do-milho: bactéria do enfezamento pálido é detectada em três municípios do Oeste de Santa Catarina

Foto: DivulgaçãoA média estadual de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina permanece dentro do esperado para o período de implantação das lavouras....

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/09/2025 às 15h58
Cigarrinha-do-milho: bactéria do enfezamento pálido é detectada em três municípios do Oeste de Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A média estadual de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina permanece dentro do esperado para o período de implantação das lavouras. Na última semana, os índices registrados foram de menos de 5 cigarrinhas por armadilha, com maior presença de insetos nas regiões Extremo Oeste e Planalto Norte. 

Este índice é considerado dentro do esperado para esta fase, como explica a pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC. Segundo ela, a população de cigarrinhas-do-milho pode ser mantida sob controle se os produtores realizarem o manejo químico ou biológico nos estágios iniciais do plantio. 

Entretanto, na última semana foi detectada a presença da bactéria do espiroplasma do enfezamento pálido em três municípios do Oeste de Santa Catarina: Bom Jesus do Oeste, Guatambu e São Miguel do Oeste. As bactérias são bastante agressivas e podem causar problemas aos produtores. 

Por este motivo, Maria Cristina Canale recomenda que os agricultores estejam atentos nesta fase e realizem o manejo da lavoura com inseticidas de contato para controlar os insetos que estão migrando e que podem estar infectados com o patógeno. A pesquisadora salienta que “o período inicial é considerado um estágio crítico para a inoculação das lavouras, que acontecem até a fase V4. Neste cenário é indicada a utilização de inseticidas químicos, complementado pelo uso de produtos biológicos, sempre que possível”, diz. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho S C .

Aplicativo da Epagri apoia agricultores no monitoramento da cigarrinha

Para ajudar a cadeia produtiva no monitoramento e controle desse inseto em Santa Catarina, os produtores podem acessar informações no aplicativo Epagri Mob.

O app, disponível para  download gratuito , permite aos produtores e técnicos acompanhar a incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina para tomar decisões mais precisas sobre o manejo. Essa ferramenta também traz informações sobre a infectividade da cigarrinha com os patógenos do complexo do enfezamento: fitoplasma do enfezamento vermelho, espiroplasma do enfezamento pálido e vírus-da-risca.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Como usar o aplicativo

O aplicativo  Epagri Mob  pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e IOS. Nele é possível ter acesso às publicações, tecnologias, unidades da Epagri, previsão do tempo, monitoramento do frio e informações sobre doenças em videiras e maçãs. 

Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC. Nessa área, é possível encontrar os boletins atualizados e observar o nível populacional da cigarrinha-do-milho em diferentes regiões catarinenses.

A recomendação da Epagri é que os produtores e técnicos mantenham uma rotina de acompanhamento dos dados do aplicativo, porque o status de infectividade do inseto pode mudar de uma semana para a outra.

programa Monitora Milho SC  é uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, que é composto por membros da Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura.

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99167-3902

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
