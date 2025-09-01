Segunda, 01 de Setembro de 2025
Epagri promove Encontro Planorte Água e Solo em Itaiópolis na próxima quarta-feira

Participantes vão conhecer práticas de conservação do solo e da água no Planalto Norte Catarinense – Foto: Divulgação/EpagriO Programa da Epagri Pl...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/09/2025 às 15h43
Epagri promove Encontro Planorte Água e Solo em Itaiópolis na próxima quarta-feira
Foto: Reprodução/Secom SC

Participantes vão conhecer práticas de conservação do solo e da água no Planalto Norte Catarinense – Foto: Divulgação/Epagri

O Programa da Epagri Planorte Água e Solo realiza seu 13º encontro no dia 3 de setembro, no Salão da Comunidade Poço Preto, em Itaiópolis. Cerca de 200 pessoas, entre agricultores, estudantes, técnicos e representantes de instituições públicas e privadas vão se reunir para debater práticas de conservação do solo e da água no Planalto Norte Catarinense. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas  aqui .

Pela manhã o evento terá duas palestras com pesquisadores da Estação Experimental da Epagri de Canoinhas: “Monitoramento e estratégias para a melhoria da qualidade da água e do solo em sistemas de produção agrícola” e “Integração da agricultura e pecuária para a produção sustentável em Santa Catarina.

No período da tarde será realizado um dia de campo com quatro estações temáticas: uso de resíduos industriais como insumos alternativos na agricultura; plantas de cobertura e boas práticas de manejo de solo; manejo ambiental em propriedades rurais e orientações sobre legislação ambiental; experiências do município de Itaiópolis em conservação do solo e da água, incluindo manejo de lavouras de tabaco e pecuária de leite.

O programa

O programa Planorte Água e Solo tem como objetivo promover o uso sustentável do solo e da água, integrando ações de planejamento, execução e monitoramento com agricultores, empresários, estudantes e a comunidade em geral. As ações estão em 13 municípios da região: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras.

Segundo o organizador do evento, extensionista rural de Mafra Guilherme Briski, o Planorte trabalha levando informação e viabilizando ações práticas de manejo e conservação do solo, envolvendo diferentes atores locais. Entre essas ações estão oficinas com escolares, manejo de pequenas bacias hidrográficas em comunidades rurais e seminários de capacitação.

Serviço:

  • O que:  XIII Encontro do Planorte Água e Solo
  • Quando: 3 de setembro
  • Onde: Salão da Comunidade Poço Preto, em Itaiópolis,
  • Inscrições: gratuitas pelo  site da Epagri

Mais informações e entrevistas: Guilherme Briski, coordenador do evento, fone (47) 3647-0363

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
