Pesquisas da Epagri em Lages inspiram cientistas de universidade da Alemanha

Dois cientistas de uma universidade da Alemanha visitaram a Estação Experimental da Epagri em Lages na quarta-feira, 27 de agosto, num encontro que pode resultar em futuras parcerias. Na unidade de pesquisa conheceram os trabalhos focados principalmente na pecuária de corte, incluindo os estudos para mitigar a emissão de gases do efeito estufa .

Andreas Gattinger e Deise Aline Knob trabalham na Justus Liebig Universität (JLU), localizada na cidade de Giessen, na Alemanha. Fundada em 1607, e atualmente com cerca de 25 mil acadêmicos, a universidade destaca-se pelo ensino de qualidade, oferecendo, entre outros, cursos nas áreas de medicina humana e veterinária, química de alimentos e ciências agrícolas, ambientais e da nutrição.

A visita a Lages faz parte de um intercâmbio simultâneo entre a instituição alemã e a Epagri. Neste momento, em Giessen, está uma comitiva catarinense, composta por Dirceu Leite, presidente da empresa; Reney Dorow, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação; Vagner Pontes, gerente do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf) de Chapecó; e Tiago Baldissera, coordenador estadual do programa de Pecuária e pesquisador na Estação Experimental de Lages. O grupo da Epagri está na Europa até o dia 6 de setembro em missão técnico-científica para consolidar parcerias em agropecuária sustentável.

Em sua estada em Lages, Andreas e Deise também visitaram o Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina ( CAV Udesc ). Lá, trataram de temas como sustentabilidade na produção de leite, integração de sistemas agrícolas e estratégias para reduzir os impactos ambientais da pecuária.

Os cientistas da universidade alemã estavam acompanhados do diretor do CAV Udesc, professor André Thaler Neto, e foram ciceroneados pelas equipes dos engenheiros-agrônomos Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental de Lages; e Fábio Garagorry, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ( Embrapa ).

Cientistas destacam semelhança nas linhas de pesquisa da Alemanha e de Lages

Durante a visita à Epagri, a cientista Deise Knob que, apesar de trabalhar na Alemanha, é brasileira do município de Nova Boa Vista, no interior do Rio Grande do Sul, fez questão de destacar a similaridade nas abordagens de pesquisa entre Lages e Alemanha, onde a integração lavoura-pecuária-floresta também é um dos tópicos de estudos.

“Por isso, viemos a Lages para estabelecer novas parcerias e fortalecer as já existentes com a Udesc e a Epagri, pois este intercâmbio vai auxiliar no desenvolvimento de cada região”, disse Deise.

“É a minha primeira vez no Brasil. Estou fascinado que vocês trabalham as mesmas questões e também que o intenso nível de produção contribui com o bem-estar animal e sua produtividade, tirando o melhor benefício dos serviços de ecossistema. Estou ansioso para as nossas próximas colaborações”, completou Andreas Gattinger.

“Neste caso específico, nós estamos falando de produção animal e sistemas de produção. A Udesc e a Epagri estão atraindo pesquisadores de outros países, e nós também somos muito aguardados por eles para trocar experiências e realizar trabalhos em conjunto, que já ocorrem de maneira bem solidificada. É uma alegria ver como Lages está colhendo os frutos e se transformando em um polo de referência científica”, concluiu o diretor do CAV Udesc, professor André Thaler Neto.

A Epagri consolida-se cada vez mais como referência internacional no seu ramo de atuação. Com frequência, a instituição é visitada por profissionais de diversas partes do mundo que vêm ao Estado especialmente para conhecer os trabalhos de pesquisa agropecuária e extensão rural

