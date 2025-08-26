Terça, 26 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Histórias de nossos políticos de outrora

Por: Jalmo Fornari
26/08/2025 às 15h03 Atualizada em 26/08/2025 às 15h08
“Chá” fui “chinelão” como vocês!!!

Na época da ditadura militar, um cidadão aqui da região — de origem humilde, mas muito bem-sucedido no comércio — resolveu entrar para a política. Candidatou-se a deputado pela antiga Arena (Aliança Renovadora Nacional), com aquele discurso típico de superação à base de “trabalho, sacrifício e esforço”.

O “plutocrata mirim”, como alguns o apelidaram, saiu em campanha fazendo comícios por todo o interior. O que ele mais gostava de destacar era a sua trajetória de vida — e fazia isso com um sotaque carregado e frases que misturavam humildade e exagero na medida certa (ou errada).

Numa reunião no interior de Portela, diante de um grupo de coloninhos quietos e atentos, mandou a seguinte:

Não se preocupem, não! Eu conheço “os tificuldades” de vocês... porque eu já fui “chinelão” que nem vocês!

E assim seguia, conquistando o povo mais pelo jeito do que pelo conteúdo.

Mas foi na Barra do Turvo que ele se superou. Subiu no palanque, ajeitou o microfone e soltou essa preciosidade:

Eu “chá” fui um “bobre” e coitado como vocês! Eu e “meu” mulher não “tinha” nem coberta pra se cobri no inverno. Dormíamos, os “tois”, debaixo de saco de linhagem num “calpão”!

Fez uma pausa dramática e completou com a cereja do discurso:

O outro “tia” era a coitada da Frau, que levantava toda coberta de pelos do saco!

Dizem que teve quem chorou... de rir. Mas também teve quem aplaudiu de pé. E o fato é: se elegeu. E muito bem, por sinal.

 

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
