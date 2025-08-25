Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Participação privada no saneamento cresce 525% em cinco anos

Em 1/3 das cidades serviço é feito por empresas privadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/08/2025 às 16h10
Participação privada no saneamento cresce 525% em cinco anos
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de municípios atendidos por empresas privadas de saneamento cresceu 525% nos últimos cinco anos. Em 1.820 municípios, cerca de 1/3 dos que existem no Brasil, esses serviços são prestados em regime de concessão plena ou parcial ou com contratos de parceria público-privada.

Os dados são do Panorama da Participação Privada no Saneamento, divulgado nesta segunda-feira (25) pela Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon).

O crescimento está relacionado com a entrada em vigor, em 2020, do Novo Marco Legal do Saneamento, que promoveu a abertura do mercado de prestação dos serviços públicos de saneamento básico para o setor privado.

Com isso, a participação privada nos investimentos em saneamento também subiu de 15,1% em 2020 para 27,3% em 2023, acumulando R$ 84 bilhões no período.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Água e esgoto

Ainda de acordo com o levantamento da Abcon Sindcon, entre 2019 e 2023 mais de 197 mil quilômetros de redes de água e esgoto foram construídos por empresas privadas, o que indica o esforço para cumprir a meta de universalização instituída pelo Novo Marco Legal. A legislação estabeleceu que, até 2033, 99% dos brasileiros deverão contar com água tratada e 90% terão acesso à coleta e ao tratamento de esgotamento sanitário.

Por enquanto, 68% dos municípios têm contratos que preveem a universalização dentro do prazo, mas, de acordo com a diretora-executiva da entidade, Christianne Dias, o setor não discute nenhuma revisão na meta e acredita que ela poderá ser cumprida.

"Quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de contratos de longa duração e há uma morosidade natural da construção da infraestrutura que precisa ser feita para o serviço chegar na casa do do brasileiro. Então, a gente vai conseguir ver resultados mais significativos a médio prazo, mas nós já temos tido resultados positivos", assegura.

A Abcon Sindcon também afirmou que o maior envolvimento do setor privado tem contribuído para a diminuição das desigualdades na oferta dos serviços. Entre 2019 e 2023, mais de 674 mil domicílios com renda de até meio salário-mínimo por pessoa passaram a ter água encanada e cerca de 1,2 milhão receberam ligação de esgoto. Além disso, houve aumento de 60% nos locais com direito à tarifa social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Programas de proteção ambiental cuidam da fauna e flora da região da construção das barragens, como a Jaguari -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP
Obras Há 2 horas

Construção das barragens dos arroios Jaguari e Taquarembó conta com rigoroso cuidado ambiental

Quando, em fevereiro, recomeçou a construção da barragem do Taquarembó, em Dom Pedrito, um cachorro caramelo apareceu perdido por lá. Virou a masco...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet emite alertas vermelho e laranja para baixa umidade do ar

Confira áreas afetadas pela seca

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Polícia prende, em Olinda, suspeito de ameaçar influenciador Felca

Segundo Derrite, homem vendia material infantil nas redes

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda

Empresa diz que trabalha na normalização após problema na madrugada

 -
Planejamento Há 1 dia

Contratação de empresas para postos de trabalhos terceirizados é destaque da Agenda Celic de 25 a 29 de agosto

A contratação de empresas para a prestação de serviços terceirizados são alguns dos 39 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações ...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 minutos

Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Câmara Há 3 minutos

Comissões ouvem ministro sobre política de comunicação do governo
Saúde Há 33 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 33 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,19%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 630,408,23 -6,02%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias