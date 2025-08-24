Domingo, 24 de Agosto de 2025
7°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Contratação de empresas para postos de trabalhos terceirizados é destaque da Agenda Celic de 25 a 29 de agosto

A contratação de empresas para a prestação de serviços terceirizados são alguns dos 39 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/08/2025 às 13h16
Contratação de empresas para postos de trabalhos terceirizados é destaque da Agenda Celic de 25 a 29 de agosto
-

A contratação de empresas para a prestação de serviços terceirizados são alguns dos 39 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 25 a 29 de agosto.

Serviço de limpeza

Um destes processos licitatórios provém da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS), que abriu edital para contratar uma empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas suas dependências e suas regionais.

Os serviços serão prestados por meio de 29 postos de trabalho. O valor estimado da contratação é de R$ 164 mil mensais e R$ 9,8 milhões por 5 anos. A disputa será via pregão eletrônico às 9h30 da quarta-feira (27/8) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Vigilância

Também envolvendo contratações de profissionais terceirizados, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) irá realizar pregão eletrônico para contratar empresa de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva e armada para o Almoxarifado Central de Medicamentos da SES, em Porto Alegre.

Os serviços serão prestados por meio de 18 postos de trabalho. O valor estimado da contratação é de R$ 298 mil mensais e R$ 3,5 milhões por ano. A disputa também será às 9h30 da quarta-feira (27/8) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; contratações de empresas especializadas para realização de eventos; materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom SPGG
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 7 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento

Pesquisa aponta cenário precário mesmo após o Marco Legal

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Hoje é Dia: igualdade de gênero, tabagismo e esclerose são destaques

Confira as principais datas da semana entre 24 e 30 de agosto

 -
Receita Estadual Há 1 dia

Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos

Aproximadamente 8 mil empresas do Rio Grande do Sul optantes pelo Simples Nacional que possuem débitos sem exigibilidade suspensa perante a Receita...

 (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões)
Incêndio Há 1 dia

Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões

O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) e chegou próximo ao campus da UFSM.

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.77 km/h Vento
84% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
06h56 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
17° 10°
Quinta
22°
Sexta
25° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica
Economia Há 1 hora

Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste
Esporte e integração Há 2 horas

7º BPM realiza corrida comemorativa aos 59 anos do batalhão em Três Passos

Cultura e Tradição Há 2 horas

Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

Assalto Há 4 horas

Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 645,482,07 -3,96%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias