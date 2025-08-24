Contratação de empresas para postos de trabalhos terceirizados é destaque da Agenda Celic de 25 a 29 de agosto

A contratação de empresas para a prestação de serviços terceirizados são alguns dos 39 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 25 a 29 de agosto.

Serviço de limpeza

Um destes processos licitatórios provém da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS), que abriu edital para contratar uma empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas suas dependências e suas regionais.

Os serviços serão prestados por meio de 29 postos de trabalho. O valor estimado da contratação é de R$ 164 mil mensais e R$ 9,8 milhões por 5 anos. A disputa será via pregão eletrônico às 9h30 da quarta-feira (27/8) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Vigilância

Também envolvendo contratações de profissionais terceirizados, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) irá realizar pregão eletrônico para contratar empresa de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva e armada para o Almoxarifado Central de Medicamentos da SES, em Porto Alegre.

Os serviços serão prestados por meio de 18 postos de trabalho. O valor estimado da contratação é de R$ 298 mil mensais e R$ 3,5 milhões por ano. A disputa também será às 9h30 da quarta-feira (27/8) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; contratações de empresas especializadas para realização de eventos; materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.