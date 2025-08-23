Sábado, 23 de Agosto de 2025
Temperaturas amenas e maior radiação solar beneficiam lavouras de trigo no RS

Maioria das áreas encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
23/08/2025 às 15h12
Temperaturas amenas e maior radiação solar beneficiam lavouras de trigo no RS
Expectativa de rendimento segue positiva, especialmente nas áreas conduzidas com maior nível tecnológico (Foto: Diones Roberto Becker)

As lavouras de trigo apresentam evolução satisfatória, beneficiada por boa disponibilidade hídrica no solo, temperaturas amenas e maior incidência de radiação solar nas últimas semanas. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater-Ascar na quinta-feira (21/8), a maioria das lavouras encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo (92%), com avanço gradual para alongamento do colmo e início de florescimento (8%) em algumas regiões, especialmente a Oeste do Estado.

As plantas apresentam coloração verde intensa, folhas bem expandidas e apropriada densidade de estande, indicando desempenho adequado. As condições atuais favorecem o perfilhamento e a manutenção da sanidade, embora haja registros pontuais de oídio e manchas foliares em áreas suscetíveis, já sob manejo preventivo com fungicidas.

De modo geral, a expectativa de rendimento segue positiva, especialmente nas áreas conduzidas com maior nível tecnológico. Entretanto, em regiões com lavouras de menor investimento, persistem estandes desuniformes e ocorrência de plantas invasoras de folhas estreitas, que exigem controle mais oneroso.

A área cultivada no Estado está projetada pela Emater-Ascar em 1.198.276 hectares, e a estimativa de produtividade em 2.997 quilos por hectare.

 

