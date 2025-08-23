Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões

Um incêndio destruiu 7,5 hectares de vegetação em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. A área é equivalente a sete campos de futebol. O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) em uma lavoura no bairro Vista Alegre.

O local fica próximo ao campus da Universidade Federal de Santa Maria. A fumaça se aproximou dos estábulos da Faculdade de Zootecnia, porém os animais foram retirados com segurança.

Conforme os bombeiros de Palmeira das Missões, foram necessários mais de 10 mil litros de água para combater o fogo, que foi controlado por volta das 0h20 de sábado (23). A causa do incêndio está sendo apurada. Não houve feridos.

