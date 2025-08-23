Sábado, 23 de Agosto de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões

O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) e chegou próximo ao campus da UFSM.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
23/08/2025 às 10h15
Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões
(Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões)

Um incêndio destruiu 7,5 hectares de vegetação em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. A área é equivalente a sete campos de futebol. O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) em uma lavoura no bairro Vista Alegre.

O local fica próximo ao campus da Universidade Federal de Santa Maria. A fumaça se aproximou dos estábulos da Faculdade de Zootecnia, porém os animais foram retirados com segurança.

Conforme os bombeiros de Palmeira das Missões, foram necessários mais de 10 mil litros de água para combater o fogo, que foi controlado por volta das 0h20 de sábado (23). A causa do incêndio está sendo apurada. Não houve feridos.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Material de identificação e divulgação da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha
Desenvolvimento Há 3 horas

Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)

O governador Eduardo Leite lança na segunda-feira (25/8) a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, uma parceria com entidades gaúchas para impulsionar o ...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 EEEM Salgado Filho recebe a primeira obra via contratação simplificada -Foto: Vitor Necchi/SOP
Obras Há 17 horas

Governo autoriza início de obra na escola Senador Salgado Filho, em Uruguaiana

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início das obras de melhorias na Escola...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 20 horas

iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores

Projeto prevê prêmios; sindicato vê risco de estímulo à velocidade

 Na região da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, Estado está investindo mais de R$ 10 milhões -Foto: Vitor Necchi/ Ascom SOP
Obras Há 20 horas

Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três es...

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. Máx. 21°
17° Sensação
1.02 km/h Vento
96% Umidade
100% (26.03mm) Chance chuva
06h57 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Domingo
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
16°
Quinta
21°
Últimas notícias
Internacional Há 26 minutos

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza
Incêndio Há 50 minutos

Incêndio atinge lavoura e destrói 7,5 hectares em Palmeira das Missões

Agricultura Há 2 horas

Kit Forrageira já beneficia mais de 1,5 mil produtores em SC e impulsiona rentabilidade nas propriedades rurais
Desenvolvimento Há 3 horas

Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)
Geral Há 3 horas

Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,178,49 -1,77%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6807 (22/08/25)
03
17
27
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3476 (22/08/25)
03
05
06
07
08
10
12
15
16
17
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias