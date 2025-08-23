Sábado, 23 de Agosto de 2025
Kit Forrageira já beneficia mais de 1,5 mil produtores em SC e impulsiona rentabilidade nas propriedades rurais

Fotos: Divulgação/SAPECom mais de R$ 10,3 milhões em investimentos, o Kit Forrageira, que integra o Programa Terra Boa da Secretaria de Estado da A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/08/2025 às 08h40
Kit Forrageira já beneficia mais de 1,5 mil produtores em SC e impulsiona rentabilidade nas propriedades rurais
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/SAPE

Com mais de R$ 10,3 milhões em investimentos, o Kit Forrageira, que integra o Programa Terra Boa da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), já transformou a rotina de 1.554 agricultores em 182 municípios neste ano. A política pública, que tem como objetivo melhorar as pastagens e fortalecer a produção de leite e carne no Estado, chega aos agricultores com apoio técnico da Epagri, podendo adquirir os insumos e com condições acessíveis de pagamento.

Quem sentiu a diferença na prática foi o jovem produtor de leite Michel Arthur Keller, de Cunha Porã. Com incentivo dos pais ele permaneceu na propriedade familiar, e apostou nos benefícios do Kit Forrageira. “Era uma pastagem perene, degradada, muito pouco nutrida. Com o Kit Forrageira, conseguimos muitas melhoras: maior produção, menor degradação e, consequentemente, mais massa verde por hectare”, conta Michel.

“O Kit Forrageira é mais uma importante ação do Governo do Estado para garantir mais eficiência produtiva, manejo sustentável e geração de renda no meio rural. Santa Catarina tem uma agropecuária forte, e esse tipo de investimento garante que os produtores tenham estrutura para crescer com qualidade”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Apoio técnico

O Kit Forrageira é composto por sementes, fertilizantes, materiais hidráulicos e itens para piqueteamento, entre mais de 80 produtos que ajudam a estruturar e melhorar os sistemas de pastagem e abastecimento de água para os animais. Os beneficiários contam com apoio técnico da Epagri, que realiza o planejamento do sistema produtivo com cada família atendida.

O engenheiro agrônomo e extensionista rural da Epagri de Cunha Porã, Vladimir Adalberto Picoli auxiliou no planejamento da família do Michel para melhorar o sistema de produção. “O Kit consistiu em materiais para a implantação do sistema de piqueteamento e fornecimento de água, o que é essencial para um bom manejo das pastagens. A gente busca planejar com o produtor para que ele tenha uma oferta de pasto adequado, redução de custos e maior produtividade”, explica.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A rotina de Michel começa antes das 6h da manhã, e agora, com as melhorias no sistema de pastagem e manejo, ele sente os resultados diretamente no campo – e no bolso. “O programa trouxe facilidade para trabalhar com os animais, aumento de produtividade e menos degradação do solo. Também reduziu bastante a mão-de-obra, graças ao piqueteamento”, afirma.

O pagamento do Kit Forrageira pode ser feito em até três parcelas anuais, sem juros. Para quem optar pelo pagamento à vista, no primeiro ano, há 30% de desconto sobre o valor total. A proposta do programa é garantir pastagens mais eficientes e sustentáveis, com maior aproveitamento das áreas destinadas à alimentação animal.

Para acessar o programa os agricultores devem procurar o escritório da Epagri, para o planejamento da produção forrageira e emissão de Autorização de Retirada. Os itens que compõem o Kit podem ser adquiridos nas cooperativas ou casas agropecuárias.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Foto: Reprodução/Secom SC
