Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)

O governador Eduardo Leite lança na segunda-feira (25/8) a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, uma parceria com entidades gaúchas para impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha durante o mês de setembro. O lançamento ocorrerá às 19h, no CTG Estância da Azenha, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre.
A primeira edição da campanha será de 6 a 21 de setembro e vai movimentar a economia com sorteios, descontos especiais e ações promocionais. Além dos benefícios diretos ao comércio e aos consumidores, a Ganha-Ganha Farroupilha também reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho.
Fomentar o fluxo de vendas
A expectativa é de que a ação gere um aumento significativo no fluxo de vendas em setembro, um mês que tradicionalmente tem baixo movimento, segundo entidades do varejo e de outros setores. A iniciativa é coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom).
Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o Rio Grande do Sul está diferente, e os festejos farroupilhas têm potencial para serem explorados econômica e culturalmente pelo Estado da mesma maneira que festas juninas são pelo Nordeste.
"A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que uma ação de governo, é um movimento de Estado que une tradição, cultura e desenvolvimento econômico, transformando setembro em um mês de orgulho gaúcho e oportunidades para todos os municípios”, disse o secretário.
Prêmios especiais
A ação tem orientações para consumidores e lojistas. O consumidor precisa incluir as notas fiscais no aplicativo Nota Fiscal Gaúcha para concorrer aos prêmios. Os lojistas precisam acessar os materiais da campanha.
Confira abaixo perguntas e respostas sobre o Ganha-Ganha Farroupilha, o regulamento e o site da campanha, que estará disponível a partir de segunda-feira (25/8).
União do comércio e do varejo
A ação tem um comitê gestor, que é formado pelo Estado e entidades representativas do comércio e varejo. Fica instituído o Comitê Gestor da Campanha "Ganha-Ganha Farroupilha" é formado por:
Ganha-Ganha Farroupilha
A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês setembro, além de valorizar esse período em que as ações voltadas à tradição está em alta.
Empresas participantes irão oferecer promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizarão a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.
A primeira edição será realizada entre os dias 6 e 21 de setembro de 2025. As empresas que desejam participar podem se inscrever pelo site do Ganha-Ganha Farroupilha.
É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Durante todo o período da campanha é necessário oferecer algum tipo de promoção ou benefício. No entanto, não é obrigatório que seja a mesma oferta todos os dias — as condições podem ser alteradas ao longo do período.
Texto: Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom