Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)

O governador Eduardo Leite lança na segunda-feira (25/8) a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, uma parceria com entidades gaúchas para impulsionar o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/08/2025 às 08h25
Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)
Material de identificação e divulgação da Campanha Ganha-Ganha Farroupilha

O governador Eduardo Leite lança na segunda-feira (25/8) a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, uma parceria com entidades gaúchas para impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha durante o mês de setembro. O lançamento ocorrerá às 19h, no CTG Estância da Azenha, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre.

A primeira edição da campanha será de 6 a 21 de setembro e vai movimentar a economia com sorteios, descontos especiais e ações promocionais. Além dos benefícios diretos ao comércio e aos consumidores, a Ganha-Ganha Farroupilha também reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho.

Fomentar o fluxo de vendas

A expectativa é de que a ação gere um aumento significativo no fluxo de vendas em setembro, um mês que tradicionalmente tem baixo movimento, segundo entidades do varejo e de outros setores. A iniciativa é coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom).

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o Rio Grande do Sul está diferente, e os festejos farroupilhas têm potencial para serem explorados econômica e culturalmente pelo Estado da mesma maneira que festas juninas são pelo Nordeste.

"A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que uma ação de governo, é um movimento de Estado que une tradição, cultura e desenvolvimento econômico, transformando setembro em um mês de orgulho gaúcho e oportunidades para todos os municípios”, disse o secretário.

Prêmios especiais

A ação tem orientações para consumidores e lojistas. O consumidor precisa incluir as notas fiscais no aplicativo Nota Fiscal Gaúcha para concorrer aos prêmios. Os lojistas precisam acessar os materiais da campanha.

Confira abaixo perguntas e respostas sobre o Ganha-Ganha Farroupilha, o regulamento e o site da campanha, que estará disponível a partir de segunda-feira (25/8).

União do comércio e do varejo

A ação tem um comitê gestor, que é formado pelo Estado e entidades representativas do comércio e varejo. Fica instituído o Comitê Gestor da Campanha "Ganha-Ganha Farroupilha" é formado por:

  • Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec)
  • Secretaria da Cultura (Sedac)
  • Secretaria de Turismo (Setur)
  • Secretaria de Comunicação (Secom)
  • Secretaria da Fazenda (Sefaz)
  • Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL Porto Alegre)
  • Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG)
  • Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas)
  • Associação Gaúcha do Varejo (AGV)
  • Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul)
  • Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS).

Ganha-Ganha Farroupilha

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês setembro, além de valorizar esse período em que as ações voltadas à tradição está em alta.

Empresas participantes irão oferecer promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizarão a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.

A primeira edição será realizada entre os dias 6 e 21 de setembro de 2025. As empresas que desejam participar podem se inscrever pelo site do Ganha-Ganha Farroupilha.

É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Durante todo o período da campanha é necessário oferecer algum tipo de promoção ou benefício. No entanto, não é obrigatório que seja a mesma oferta todos os dias — as condições podem ser alteradas ao longo do período.

Texto: Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom

