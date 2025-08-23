Campanha de estímulo ao comércio e serviços, Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25)

O governador Eduardo Leite lança na segunda-feira (25/8) a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, uma parceria com entidades gaúchas para impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha durante o mês de setembro. O lançamento ocorrerá às 19h, no CTG Estância da Azenha, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre.

A primeira edição da campanha será de 6 a 21 de setembro e vai movimentar a economia com sorteios, descontos especiais e ações promocionais. Além dos benefícios diretos ao comércio e aos consumidores, a Ganha-Ganha Farroupilha também reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho.

Fomentar o fluxo de vendas

A expectativa é de que a ação gere um aumento significativo no fluxo de vendas em setembro, um mês que tradicionalmente tem baixo movimento, segundo entidades do varejo e de outros setores. A iniciativa é coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom).

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o Rio Grande do Sul está diferente, e os festejos farroupilhas têm potencial para serem explorados econômica e culturalmente pelo Estado da mesma maneira que festas juninas são pelo Nordeste.

"A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que uma ação de governo, é um movimento de Estado que une tradição, cultura e desenvolvimento econômico, transformando setembro em um mês de orgulho gaúcho e oportunidades para todos os municípios”, disse o secretário.

Prêmios especiais

A ação tem orientações para consumidores e lojistas. O consumidor precisa incluir as notas fiscais no aplicativo Nota Fiscal Gaúcha para concorrer aos prêmios. Os lojistas precisam acessar os materiais da campanha.

Confira abaixo perguntas e respostas sobre o Ganha-Ganha Farroupilha, o regulamento e o site da campanha, que estará disponível a partir de segunda-feira (25/8).

União do comércio e do varejo

A ação tem um comitê gestor, que é formado pelo Estado e entidades representativas do comércio e varejo. Fica instituído o Comitê Gestor da Campanha "Ganha-Ganha Farroupilha" é formado por:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec)

Secretaria da Cultura (Sedac)

Secretaria de Turismo (Setur)

Secretaria de Comunicação (Secom)

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL Porto Alegre)

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG)

Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas)

Associação Gaúcha do Varejo (AGV)

Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul)

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS).

Ganha-Ganha Farroupilha

A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês setembro, além de valorizar esse período em que as ações voltadas à tradição está em alta.

Empresas participantes irão oferecer promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizarão a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.

A primeira edição será realizada entre os dias 6 e 21 de setembro de 2025. As empresas que desejam participar podem se inscrever pelo site do Ganha-Ganha Farroupilha.

É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Durante todo o período da campanha é necessário oferecer algum tipo de promoção ou benefício. No entanto, não é obrigatório que seja a mesma oferta todos os dias — as condições podem ser alteradas ao longo do período.