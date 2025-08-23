Sábado, 23 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/08/2025 às 07h55
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo .

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

