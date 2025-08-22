Sexta, 22 de Agosto de 2025
Governo autoriza início de obra na escola Senador Salgado Filho, em Uruguaiana

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início das obras de melhorias na Escola...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 17h56
EEEM Salgado Filho recebe a primeira obra via contratação simplificada -Foto: Vitor Necchi/SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio Senador Salgado Filho, em Uruguaiana, com investimento de R$ 2,5 milhões. A fiscalização é da SOP. As obras na escola incluem recuperação de esquadrias e cobertura, manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes e forros, além de pinturas e texturas

Contratação Simplificada tem como vantagem a redução dos prazos

A empresa Santa Fé Construções e Pavimentações tem 270 dias para concluir os trabalhos. Essa é a primeira obra realizada no município por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios do Estado.

Na CS, sistema implantado a partir de março de 2024 pela SOP, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). A principal vantagem é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos, por exemplo, caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90 dias.


Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

