Governo autoriza início de obra na escola Senador Salgado Filho, em Uruguaiana

Texto: Ascom SOP

Edição: Secom

Geral Há 4 horas iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores Projeto prevê prêmios; sindicato vê risco de estímulo à velocidade

Obras Há 5 horas Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três es...

Energia Há 6 horas Santa Catarina é líder em projetos aprovados no leilão de energia da Aneel e CCEE 27 usinas hidrelétricas de Santa Catarina foram habilitadas pelo leilão, a maioria delas impulsionada pelo Programa Energia Boa – Foto: Leo Munhoz/...

Geral Há 7 horas Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta sexta-feira