Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmera escondida flagra animais silvestres na Estação Experimental da Epagri em Itajaí

Lontra foi um dos mamíferos capturados pela câmera (Foto: reprodução)Quem chega na Epagri em Itajaí, localizada na zona rural, percebe imediatament...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/08/2025 às 15h50
Câmera escondida flagra animais silvestres na Estação Experimental da Epagri em Itajaí
Foto: Reprodução/Secom SC

Lontra foi um dos mamíferos capturados pela câmera (Foto: reprodução)

Quem chega na Epagri em Itajaí, localizada na zona rural, percebe imediatamente que o local preserva flora e fauna ricas, com animais nativos da Mata Atlântica. Percebendo este potencial ecológico, o engenheiro-agrônomo Ricardo Negreiros colocou em prática um hobby de infância, quando passava as férias no sítio da família, em São João do Itaperiú: observação de pássaros e animais silvestres. Em dois anos, Ricardo catalogou 101 espécies de aves na Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI) e nove mamíferos.

Sua mais nova empreitada foi instalar uma câmera de trilha para flagrar os animais em seu habitat natural, em locais estratégicos. Para atraí-los, Ricardo colocou  banana  como isca e conseguiu imagens de lontra, cachorro do mato, capivara, tatu, rato do mato e gambá. Para flagrar a lontra, ele seguiu o odor característico de urina de marcação de território, na beira de um afluente do rio Itajaí-Mirim, que passa dentro da Estação. Em apenas 30 horas, ele flagrou os cinco mamíferos. Já o furão, preá, cuica (marsupial) Ricardo apenas observou.

O pesquisador de fruticultura conta que a observação de aves se consolidou quando, em viagem de férias com a família em São José dos Ausentes (RS), em 2022, o dono de uma pousada o apresentou a um aplicativo, que identifica as aves através do canto ou imagem capturada. O projeto piloto de catalogação das aves foi no sítio da família, com a ajuda do filho Pedro, em que foram identificadas 90 aves nativas e migratórias.

“A melhor época para observar aves é no outono e inverno, quando acontece a maioria dos eventos e expedições. Evitamos na primavera e verão porque as aves estão em nidificação (acasalamentos e construção de ninhos) para não incomodar as aves”, adverte. Para começar, Ricardo acredita que basta adquirir um binóculo e gostar de acordar cedo, já que é no alvorecer que as aves estão mais ativas e o clima mais fresco.

Tecnologia identifica aves e conecta observadores

Para conhecer mais sobre o assunto, o pesquisador também entrou para um grupo de observadores de pássaros no WhatsApp, criado pelo biólogo e ambientalista Cristiano Voitina, de Balneário Camboriú, autor dos livros “Aves catarinenses” 1 e 2. No grupo, que conta hoje com 263 membros, são trocadas informações sobre locais de avistamento, roteiros de turismo ecológico e encontros como o “Avistar”, que acontece na USP (SP). Também é possível conhecer o trabalho de Cristiano no site  www.avescatarinenses.com.br .

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Outra ferramenta utilizada pelos observadores de aves é o site Wikiaves, que tem um banco de imagens com mais de cinco milhões de aves em todo o mundo. Cada observador pode colaborar com o banco de imagens cadastrando seus achados e posicionamento geográfico. Ricardo já colaborou com 95 registros em cliques pelo Brasil e América Latina. “Os observadores contribuem com a ciência cidadã, através de fotos e localização das aves, que são estudadas pelos ornitólogos”, acrescentou. 

Paixão pelos animais se tornou uma terapia  

Em 2024, Ricardo fez uma apresentação para os colegas pesquisadores no auditório da EEI, em que revelou suas descobertas e deu dicas para quem queira se aventurar no mundo da observação de pássaros. Ele enfatiza, inclusive, que a prática traz benefícios para a saúde física e mental ao estreitar a relação com a natureza, além de ampliar o círculo social com pessoas que têm a mesma paixão pelos animais silvestres.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Quem ficou interessado em fazer parte do grupo de observadores de aves catarinenses, pode entrar em contato com Cristiano Voitina através do fone (47) 9953-9049. E quem já é adepto, pode participar do 1° Concurso Fotográfico COA Joinville – Aves em Foco, que está com inscrições abertas até 15 de setembro. Informações do Clube de Observadores de Aves de Joinville no perfil @coajoinville do Instagram. 

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
As amostras são transportadas em caixas térmicas com gelo, a fim de preservar a qualidade, até chegarem aos viveiros -Foto: Fernando Dias / Ascom Seapi
Agricultura Há 23 horas

Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes

O projeto Reflora iniciou, nesta quinta-feira (21/8), o treinamento prático de coleta e enxertia de material genético de plantas nativas no Centro ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Famílias de agricultores de Otacílio Costa garantem acesso à água com apoio do Projeto Água para Todos

Foto: Andréia Oliveira/SapeA espera de anos chegou ao fim para 14 famílias de agricultores do município de Otacílio Costa, que aguardavam solução p...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade

Foto: Ascom/CidascA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém, há mais de três décadas, o Programa Novilho ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Floripa Rural 2025: Epagri traz pesquisa, tecnologia e o sabor do campo à capital catarinense

Na Epagri os participantes experimentaram pratos preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Fotos: Aires Mariga/Epagri)Com cerca de trê...

 -
Agricultura Há 4 dias

Expointer 2025 terá participação de 6.696 animais

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São ...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
4.71 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
Senado Federal Há 6 minutos

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Senado Federal Há 6 minutos

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,83%
Euro
R$ 6,35 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,56%
Bitcoin
R$ 671,313,29 +3,75%
Ibovespa
137,876,02 pts 2.5%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias