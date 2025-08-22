Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três escolas da Rede Estadual localizadas em Alegrete: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Freitas Valle, Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Bonifácio e Colégio Estadual EmílioZuñeda. O aporte é de mais de R$ 2,1 milhões.