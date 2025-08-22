Sexta, 22 de Agosto de 2025
Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 14h47
Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete
Na região da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, Estado está investindo mais de R$ 10 milhões -Foto: Vitor Necchi/ Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três escolas da Rede Estadual localizadas em Alegrete: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Freitas Valle, Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Bonifácio e Colégio Estadual EmílioZuñeda. O aporte é de mais de R$ 2,1 milhões.


A titular da Secretaria de Obras (SOP), Izabel Matte ressaltou a importância dos investimentos do Estado nas escolas. "Na região da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, estamos investindo mais de R$ 10 milhões. Hoje, emitimos três ordens de início aqui em Alegrete. Já há uma obra de R$ 3 milhões em andamento na região e, emMaçambará, também demos início aos trabalhos na Escola Técnica Encruzilhada," afirmou.

As obras

  • EEEF Freitas Valle

Serão realizados, entre diversos trabalhos, a recuperação estrutural da alvenaria, manutenção das esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas,muramentos, telamentos e acesso escolar. O prazo para conclusão é de 180 dias e o investimento, de R$ 482,8 mil.

  • EEEM José Bonifácio

Com prazo de 240 dias e investimento de R$ 927,9 mil, a escola receberá a manutenção da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalações de gás canalizado, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas.

A EEEM José Bonifácio receberá a manutenção da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias entre outros serviços -Foto: Vitor Necchi/ Ascom SOP
A EEEM José Bonifácio receberá a manutenção da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias entre outros serviços -Foto: Vitor Necchi/ Ascom SOP

  • CE EmílioZuñeda

O colégio terá a manutenção das pingadeiras, soleiras e bancadas, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, Pinturas e texturas. O investimento é de R$ 786,9 mil, com prazo de conclusão de 180 dias.

A Santa Fé Construções e Pavimentações realizará as obras, com fiscalização da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Uruguaiana.

Na área de abrangência da 10ªCrop, atualmente há três atendimentos em curso em três instituições, com investimento de R$ 3,5 milhões, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, no Colégio Estadual Apolinário Porto Alegre e no Instituto EstadualArneldoMatter.

Entre obras já realizadas, os recursos destinados chegam a R$ 4,5 milhões, em 28 atendimentos em 25 escolas.

Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

© Fernando Frazão/Agência Brasil
