Governo autoriza início de obras em três escolas de Alegrete

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou, nesta sexta-feira (22/8), o início de obras de melhorias em três escolas da Rede Estadual localizadas em Alegrete: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Freitas Valle, Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Bonifácio e Colégio Estadual EmílioZuñeda. O aporte é de mais de R$ 2,1 milhões.
A titular da Secretaria de Obras (SOP), Izabel Matte ressaltou a importância dos investimentos do Estado nas escolas. "Na região da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, estamos investindo mais de R$ 10 milhões. Hoje, emitimos três ordens de início aqui em Alegrete. Já há uma obra de R$ 3 milhões em andamento na região e, emMaçambará, também demos início aos trabalhos na Escola Técnica Encruzilhada," afirmou.
As obras
Serão realizados, entre diversos trabalhos, a recuperação estrutural da alvenaria, manutenção das esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas,muramentos, telamentos e acesso escolar. O prazo para conclusão é de 180 dias e o investimento, de R$ 482,8 mil.
Com prazo de 240 dias e investimento de R$ 927,9 mil, a escola receberá a manutenção da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalações de gás canalizado, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas.
O colégio terá a manutenção das pingadeiras, soleiras e bancadas, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, Pinturas e texturas. O investimento é de R$ 786,9 mil, com prazo de conclusão de 180 dias.
Na área de abrangência da 10ªCrop, atualmente há três atendimentos em curso em três instituições, com investimento de R$ 3,5 milhões, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, no Colégio Estadual Apolinário Porto Alegre e no Instituto EstadualArneldoMatter.
Entre obras já realizadas, os recursos destinados chegam a R$ 4,5 milhões, em 28 atendimentos em 25 escolas.
Texto: Ascom SOP
Edição: Secom