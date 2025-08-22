Santa Catarina é líder em projetos aprovados no leilão de energia da Aneel e CCEE

Sexta, 22 de Agosto de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/08/2025 às 13h49
Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina foi o estado brasileiro com o maior número de usinas hidrelétricas habilitadas no 39º leilão de energia nova promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O leilão, realizado nesta sexta-feira, 22, habilitou 27 unidades de Santa Catarina, sendo 24 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) bem como três Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). Assim, o estado representa quase metade (42%) do total de 65 hidrelétricas aprovadas a nível nacional.

A liderança de Santa Catarina é resultado do grande potencial catarinense para geração de energia limpa somado a programas de incentivo do Governo do Estado com o Programa Energia Boa. Com o setor energético aquecido em Santa Catarina, o estado foi o que mais inscreveu projetos: foram 52 inscrições catarinenses, o que representou, portanto, mais de um quinto (22%) do total de 241 projetos inscritos no país inteiro.

“Santa Catarina tem um potencial gigante para geração de energia limpa e sustentável. É por isso que criamos o Programa Energia Boa, para tirar os projetos do papel e qualificar a nossa infraestrutura energética. Isso, somado aos investimentos históricos da Celesc, está transformando Santa Catarina. Ou seja, é mais energia trifásica no campo, mais oferta de energia elétrica para as famílias e para as empresas e mais geração distribuída”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Projetos habilitados no leilão de energia ganharam força com o Programa Energia Boa

Entre os 27 projetos catarinenses habilitados, 22 estão cadastrados no Energia Boa. O Programa busca destravar investimentos privados no setor elétrico a partir de atuação conjunta de órgãos do Governo do Estado como IMA, Celesc, Jucesc, Badesc, BRDE, bem como secretarias de estado, que atuam para priorizar a análise de liberações e autorizações públicas, além de investir na ampliação da infraestrutura de distribuição. Em menos de um ano, 48 usinas hidrelétricas foram auxiliadas por meio do Programa, principalmente com objetivo de participarem do leilão nacional de energia.

“O Programa Energia Boa tem sido um grande sucesso, porque garante incentivo à geração de energia limpa, fomenta a geração de empregos e tudo isso com estímulo à criação de PCHs e CGHs. Ou seja, com menor impacto ambiental. O desempenho catarinense no leilão de energia tem que ser sobretudo comemorado. Afinal, Santa Catarina está, mais uma vez, sendo protagonista a nível nacional”, destacou o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Jonianderson Menezes.

Com a aprovação no leilão de energia, as hidrelétricas catarinenses estarão habilitadas para vender a produção de energia futura para as distribuidoras, que farão a eletricidade chegar na casa das famílias, bem como empresas. Conforme a Aneel, o leilão somou R$ 26 bilhões para compra de 67,4 mil GWh de energia a partir de 2030. Parte dos projetos catarinenses ainda estão em obras, mas os contratos de venda garantem viabilidade no mercado energético.

Projetos aprovados no leilão de energia A-5 da Aneel (por UF)

Brasil: 65 projetos aprovados

1º – Santa Catarina: 27 PCHs e CGHs habilitadas para vender energia
2º – Paraná: 11
3º – Rio Grande do Sul: 7
4º – Mato Grosso: 6
5º – Goiás: 4
6º – Rio de Janeiro: 2
7º – Mato Grosso do Sul: 2
8º – Bahia, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo: 1 projeto cada

As 27 usinas habilitadas em Santa Catarina

  • PCH Águas de Ouro (Ouro e Capinzal) *
  • PCH Arrozeira Meyer (Rio dos Cedros) *
  • PCH Aparecida (Abelardo Luz) *
  • PCH Barreiros
  • PCH Espraiado (Timbó Grande e Irineópolis) *
  • PCH Caveiras (Lages) *
  • CGH Karam
  • CGH Morro Agudo (Capão Alto) *
  • CGH Pinheiral (Capão Alto) *
  • PCH Criciúma (Abelardo Luz) *
  • PCH Fortaleza (Flor do Sertão) *
  • PCH Gamba (Painel e São Joaquim) *
  • PCH Ibicaré
  • PCH Itararé (São José do Cerrito) *
  • PCH Lombo do Cavalo (São José do Cedro e Anchieta) *
  • PCH Nova Erechim (Coronel Freitas) *
  • PCH Guarani (Xanxerê) *
  • PCH Malacara (Painel e São Joaquim) *
  • PCH Nova Trento
  • PCH Passo Manso
  • PCH Pira (Ipira e Piratuba) *
  • PCH Piratuba (Ipira e Piratuba) *
  • PCH Rabo do Macaco (São Bento do Sul) *
  • PCH Santo Cristo (Lages e Capão Alto) *
  • PCH Ursuleta (Xavantina e Faxinal dos Guedes) *
  • PCH Urupema (São Joaquim) *
  • PCH São Joaquim (São Joaquim e Painel) *

*Usinas e projetos cadastrados no Programa Energia Boa

