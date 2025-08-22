Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

De 2016 a 2024, diminui número de moradores em casa própria quitada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 10h49
Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
© Joédson Alves/Agência Brasil

Apesar de a maioria dos brasileiros morar em casa própria já quitada, o país assistiu, nos últimos oito anos, crescer em 25% a proporção de famílias que pagam de aluguel . Ao mesmo tempo, a parcela de lares que podem ser chamados de “meu” diminuiu 8% .

Em 2016, quando o país tinha 66,7 milhões de domicílios, 12,3 milhões eram alugados, o que representa 18,4% dos lares . Em 2024, o Brasil tinha 77,3 milhões de residências, sendo 23% deles (7,8 milhões) alugados . Esse aumento de 4,6 pontos percentuais equivale a 25%.

Em relação à casa própria já paga, a proporção caiu de 66,8% para 61,6% no período . Em 2024, o país tinha 47,7 milhões de residências próprias.

A constatação faz parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

Em número absoluto de moradores, os que pagavam aluguel passaram de 35 milhões para 46,5 milhões em oito anos . Já os que moravam em casa própria quitada diminuíram de 137,9 milhões para 132,8 milhões no período .

Concentração

De acordo com o analista da pesquisa, William Kratochwill, a evidência de que há mais pessoas pagando aluguel proporcionalmente é indício de concentração de riqueza.

“É uma concentração da posse de domicílios para um grupo menor”, diz. Segundo ele, o aumento da concentração é “algo histórico e social”.

“Se não se criam oportunidades para a população adquirir o seu imóvel, e a pessoa continua querendo ter sua independência, ter sua família, como faz isso se não consegue adquirir um bem? Ela tem que partir para o aluguel”, analisa.

O pesquisador, no entanto, reconhece que dados recentes, do próprio IBGE , mostram crescimento no rendimento dos brasileiros.

Ele acredita que, se for mantida a evolução por longo prazo, as pessoas terão mais condições para ter a casa própria . “As condições para as pessoas avançarem na compra de domicílios vai acontecer”, projeta.

Kratochwill pondera ainda que há casos de pessoas que “alugam seu próprio apartamento para morar em outro alugado”.

A Pnad identificou também que, em 2024, 6% dos domicílios eram próprios, mas ainda sendo pagos; 9,1%, cedidos; e 0,2% em “outra condição”.

Distribuição percentual dos domicílios em 2024 - por condição de ocupação
Já quitado pelo morador61,6%
Alugado23%
Ainda sendo pago6%
Cedido9,1%
Outra condição0,2%

Troca de casa por apartamento

O IBGE constatou que nos últimos anos, o brasileiro tem trocado casa por apartamento. Em 2016, 13,7% dos domicílios eram apartamentos. Oito anos depois, a proporção subiu para 15,3% dos 77,3 milhões de residências .

As casas ainda são imensa maioria, mas, em proporção, caíram de 86,1% para 84,5%.

Em 2024, eram 183,3 milhões de brasileiros morando em casas; e 28,2 milhões, em apartamentos.

De acordo com Kratochwill, a proporção crescente de brasileiros em apartamentos faz parte do processo de concentração urbana existente.

“As pessoas querem viver próximo ao seu trabalho, aos serviços, às benesses que o centro urbano produz. Como o espaço terra é limitado, a maneira que há de crescer é aumentar a produtividade da terra, ou seja, constrói vários imóveis um em cima do outro, são os apartamentos”, explica.

O pesquisador atribuiu também como um dos fatores da tendência o elemento “violência”.

“Às vezes, os condomínios buscam aumentar a segurança para os residentes, dando infraestrutura de lazer nesses empreendimentos. Então, tudo isso incentiva a construção de apartamentos em detrimento de casas.”

A Pnad identificou 0,2% dos lares sendo “habitação em casa de cômodo, cortiço ou cabeça de porco”, tanto em 2016 quanto em 2024.

População total

A edição especial da pesquisa identificou que o país tinha 211,9 milhões de habitantes em 2024. Quase metade (42%) dos moradores vivia na Região Sudeste em 2024. São Paulo é o estado com maior número de moradores, quase 46 milhões de pessoas, o que representa 22% da população do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 13 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF

Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta sexta-feira

 Palestra do governador palestra do governador apresentou trajetória de recuperação fiscal do Estado e planejamento estratégico -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Desenvolvimento Há 28 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética

O Rio Grande do Sul se organizou, resolveu seus gargalos fiscais e está preparado para ser um protagonista na transição energética nacional. Esta f...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos

Um em cada cinco domicílios tem apenas um morador

 -
Fazenda Há 3 horas

Atualização do Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul recebe aval do Ministério da Fazenda

O Rio Grande do Sul teve homologada, pelo Ministério da Fazenda, a atualização de seu Plano de Recuperação Fiscal (PRF). O pedido de renovação do d...

 Construído com mão de obra prisional, novo prédio vai garantir segurança, acolhimento e respeito aos visitantes -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 3 horas

Complexo Prisional de Canoas inaugura novo prédio de identificação e revistas

A maior casa prisional gaúcha em número de internos passa a ter uma nova estrutura para o atendimento de visitantes e familiares. O governo do Esta...

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Geral Há 11 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tecnologia Há 26 minutos

Algoritmos moldam crianças e desafiam pais na educação com tecnologia
Desenvolvimento Há 26 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética
Câmara Há 26 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,942,62 +3,60%
Ibovespa
137,498,98 pts 2.22%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias