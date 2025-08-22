Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atualização do Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul recebe aval do Ministério da Fazenda

O Rio Grande do Sul teve homologada, pelo Ministério da Fazenda, a atualização de seu Plano de Recuperação Fiscal (PRF). O pedido de renovação do d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 10h33
Atualização do Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul recebe aval do Ministério da Fazenda
-

O Rio Grande do Sul teve homologada, pelo Ministério da Fazenda, a atualização de seu Plano de Recuperação Fiscal (PRF). O pedido de renovação do documento original, de 2022, foi protocolado em novembro de 2024. A previsão inicial era de que o procedimento ocorresse no primeiro semestre do ano passado, o que foi adiado devido à catástrofe meteorológica que atingiu o Estado.

O despacho assinado pelo ministro Fernando Haddad foi publicado na quinta-feira (21/8) no Diário Oficial da União (DOU). A homologação leva em consideração manifestações favoráveis do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do RS, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Mudanças

O novo plano já contempla o impacto das enchentes sobre as contas públicas, o que inclui a suspensão temporária do pagamento das parcelas da dívida com a União (Lei Complementar Federal 206/2024) e o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), que centraliza recursos para o enfrentamento dos efeitos climáticos.

O documento atualizado também leva em consideração o termo de autocomposição judicial firmado com o Ministério Público para ajustar o cálculo das despesas com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O Estado deixará de considerar gastos com a cobertura do déficit previdenciário e com a contribuição patronal para a previdência de inativos e pensionistas – assim, até 2039, o índice investido em educação será de 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT).

A atualização traz ainda novas medidas de ajuste fiscal, o que inclui operações de crédito para melhoria da gestão e quitação de passivos, especialmente precatórios. Destacam-se o Pró-Resiliência, firmado com o Banco Mundial no valor de U$ 360 milhões, e o financiamento com bancos privados da ordem de R$ 2,4 bilhões. Já o Pró-Sustentabilidade, operação de crédito de U$ 500 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), já havia sido incluída na primeira versão do PRF.

Próxima atualização

Pela legislação, o Plano de Recuperação Fiscal precisa ser atualizado a cada dois anos. O RRF permitiu ao Rio Grande do Sul reduzir o ritmo de pagamentos da dívida com a União. A adesão ao regime, somada às privatizações, às demais medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo e à postergação das parcelas da dívida, tem sido considerada essencial para que o Rio Grande do Sul possa retomar sua capacidade de investimentos.

Em 2019, apenas 2,3% da RLIT foi aplicada em investimentos; em 2024, esse índice chegou a 10,7%, impulsionado pela reconstrução após o desastre meteorológico.

Se o Estado optar por aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), deixará o RRF. A decisão ainda é estudada pelo Executivo gaúcho, que aguarda desfecho sobre os vetos à lei que trariam impacto direto ao Rio Grande do Sul.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 13 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF

Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta sexta-feira

 Palestra do governador palestra do governador apresentou trajetória de recuperação fiscal do Estado e planejamento estratégico -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Desenvolvimento Há 28 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética

O Rio Grande do Sul se organizou, resolveu seus gargalos fiscais e está preparado para ser um protagonista na transição energética nacional. Esta f...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

De 2016 a 2024, diminui número de moradores em casa própria quitada

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos

Um em cada cinco domicílios tem apenas um morador

 Construído com mão de obra prisional, novo prédio vai garantir segurança, acolhimento e respeito aos visitantes -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 3 horas

Complexo Prisional de Canoas inaugura novo prédio de identificação e revistas

A maior casa prisional gaúcha em número de internos passa a ter uma nova estrutura para o atendimento de visitantes e familiares. O governo do Esta...

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Geral Há 11 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tecnologia Há 26 minutos

Algoritmos moldam crianças e desafiam pais na educação com tecnologia
Desenvolvimento Há 26 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética
Câmara Há 26 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,942,62 +3,60%
Ibovespa
137,498,98 pts 2.22%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias