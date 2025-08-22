Complexo Prisional de Canoas inaugura novo prédio de identificação e revistas

A maior casa prisional gaúcha em número de internos passa a ter uma nova estrutura para o atendimento de visitantes e familiares. O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, entregou na quinta-feira (21/8), o novo espaço de identificação e revistas do Complexo Prisional de Canoas, onde cumprem pena 2.463 pessoas em três unidades de tratamento penal.
Construído com mão de obra prisional própria e do Instituto Penal de Montenegro, o local foi projetado para garantir segurança, acolhimento e respeito aos visitantes. O investimento foi de R$ 100 mil.
“Fico muito feliz quando a gente usa o trabalho prisional. Tenho convicção, e falo em todo lugar que eu vou, que o presídio não é depósito de pessoas. Elas entram e um dia vão sair”, disse, no ato de inauguração, o titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom.
O secretário lembra dos mais de R$ 1,4 bilhão em obras garantidas pelo governo Eduardo Leite para a ampliação de vagas nas unidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, São Borja, Rio Grande, Alegrete, Erechim, dentre outras.
Melhor acolhimento nas revistas
Semanalmente, cerca de 900 visitantes, entre familiares, amigos e advogados, ingressam no estabelecimento. Até recentemente, o procedimento de revista ocorria em três salas distintas, localizadas em cada uma das unidades de tratamento penal. Todas essas atividades foram unificadas na nova sala, centralizada e equipada para atender de forma mais ágil, organizada e confortável.
“Além de demonstrar o olhar atento da gestão para a qualificação, padronização e reformulação dos espaços, quando necessário, também mostra o respeito e a dignidade dos que vêm realizar a visita”, destaca a superintendente adjunta da Polícia Penal, Deisy Vergara.
Segurança reforçada
A estrutura de 800 metros quadrados conta com sala de triagem com detector de metais, setor administrativo, três scanners corporais, três scanners de objetos, banheiros, espaço de circulação, sala de espera e área coberta.
“Um abrigo para visitas está sendo construído na área externa da unidade, o que dará ainda mais conforto no acesso”, completa o diretor Dênis Renan dos Santos.
Reorganização das estruturas
A unificação das revistas, agora na entrada do Complexo, e não mais nas das unidades, tem a finalidade de aprimorar a segurança, mas também possibilita que os antigos espaços sejam utilizados na ampliação de vagas de trabalho prisional. Duas salas serão destinadas a Termos de Cooperação e uma para a realização de audiências.
