Sexta, 22 de Agosto de 2025
Complexo Prisional de Canoas inaugura novo prédio de identificação e revistas

A maior casa prisional gaúcha em número de internos passa a ter uma nova estrutura para o atendimento de visitantes e familiares. O governo do Esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 10h33
Complexo Prisional de Canoas inaugura novo prédio de identificação e revistas
Construído com mão de obra prisional, novo prédio vai garantir segurança, acolhimento e respeito aos visitantes -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

A maior casa prisional gaúcha em número de internos passa a ter uma nova estrutura para o atendimento de visitantes e familiares. O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, entregou na quinta-feira (21/8), o novo espaço de identificação e revistas do Complexo Prisional de Canoas, onde cumprem pena 2.463 pessoas em três unidades de tratamento penal.

Construído com mão de obra prisional própria e do Instituto Penal de Montenegro, o local foi projetado para garantir segurança, acolhimento e respeito aos visitantes. O investimento foi de R$ 100 mil.

“Fico muito feliz quando a gente usa o trabalho prisional. Tenho convicção, e falo em todo lugar que eu vou, que o presídio não é depósito de pessoas. Elas entram e um dia vão sair”, disse, no ato de inauguração, o titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom.

O secretário lembra dos mais de R$ 1,4 bilhão em obras garantidas pelo governo Eduardo Leite para a ampliação de vagas nas unidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, São Borja, Rio Grande, Alegrete, Erechim, dentre outras.

Segurança foi reforçada com detectores de metais, scanners corporais e outros recursos -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Melhor acolhimento nas revistas

Semanalmente, cerca de 900 visitantes, entre familiares, amigos e advogados, ingressam no estabelecimento. Até recentemente, o procedimento de revista ocorria em três salas distintas, localizadas em cada uma das unidades de tratamento penal. Todas essas atividades foram unificadas na nova sala, centralizada e equipada para atender de forma mais ágil, organizada e confortável.

“Além de demonstrar o olhar atento da gestão para a qualificação, padronização e reformulação dos espaços, quando necessário, também mostra o respeito e a dignidade dos que vêm realizar a visita”, destaca a superintendente adjunta da Polícia Penal, Deisy Vergara.

Segurança reforçada

A estrutura de 800 metros quadrados conta com sala de triagem com detector de metais, setor administrativo, três scanners corporais, três scanners de objetos, banheiros, espaço de circulação, sala de espera e área coberta.

“Um abrigo para visitas está sendo construído na área externa da unidade, o que dará ainda mais conforto no acesso”, completa o diretor Dênis Renan dos Santos.

Unificação das revistas num único prédio possibilita reutilização das antigas salas para outras atividades de acolhimento -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Reorganização das estruturas

A unificação das revistas, agora na entrada do Complexo, e não mais nas das unidades, tem a finalidade de aprimorar a segurança, mas também possibilita que os antigos espaços sejam utilizados na ampliação de vagas de trabalho prisional. Duas salas serão destinadas a Termos de Cooperação e uma para a realização de audiências.

Texto:Paulo Dutra/Ascom Polícia Penal
Edição: Anderson Machado/Secom

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
