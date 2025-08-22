Sexta, 22 de Agosto de 2025
Operação apreende 1 tonelada de alimentos impróprios em Barra do Guarita

Fiscalização encontrou produtos vencidos, sem procedência e fora da temperatura ideal em seis estabelecimentos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPRS
22/08/2025 às 09h38
(Foto: Reprodução)

Em operação da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos RS realizada nesta quinta-feira, 21 de agosto, em Barra do Guarita, no Noroeste do Estado, foi apreendida em torno de 1 tonelada de produtos impróprios para o consumo.

Nos seis estabelecimentos fiscalizados, foram encontrados produtos coloniais sem indicação de procedência, entre eles, cachaça e vinho, mercadorias vencidas, sem origem, com problemas de rotulagem e fora da temperatura adequada. Além disso, álcool de venda proibida em mercados e medicamentos.

Participaram da operação o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), representantes da Vigilância Sanitária de Barra do Guarita, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), da Delegacia do Consumidor (DECON) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
