Onda de calor que atinge o Rio permanece até este sábado

Temperatura máxima hoje deve chegar aos 34ºC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 08h49
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O veranico que atinge o Rio de Janeiro desde o início da semana vai permanecer nesta sexta-feira (22), quando a temperatura máxima deve chegar aos 34ºC, de acordo com a previsão do Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade. O céu ficará claro a parcialmente nublado, sem chuva, com ventos fracos a moderados soprando na direção Sudeste.

Para este sábado (23), o céu ficará claro a parcialmente nublado, sem chuva, com ventos moderados, na direção Nordeste. A temperatura máxima ficará em torno dos 33ºC.

No domingo (24), o tempo começa a mudar, e a temperatura entra em declínio, com rajadas de vento forte, devido a uma massa de ar frio que passa pelo oceano. Não chove, mas a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29ºC.

Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
