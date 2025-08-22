Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criminalidade segue em queda no Estado no acumulado do ano

O Rio Grande do Sul fechou os primeiros sete meses de 2025 com queda de 17% no índice de mortes violentas, na comparação com o mesmo período do ano...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 08h02
Criminalidade segue em queda no Estado no acumulado do ano
-

O Rio Grande do Sul fechou os primeiros sete meses de 2025 com queda de 17% no índice de mortes violentas, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos diminuíram 22%, com 647 casos contra 826 de janeiro a julho de 2024. As ocorrências de latrocínio retrocederam 27%. Foram 16 vítimas em 2025 frente as 22 no ano anterior. Já os feminicídios subiram de 35 para 45, indicador impactado ainda pelo final de semana de páscoa em que foram registrados 10 óbitos.

Nos crimes contra o patrimônio, o Estado também apresentou reduções. As ocorrências bancárias despencaram 67%, com sete situações nos primeiros sete meses de 2025, contra 21 no ano passado. O roubo a pedestre diminuiu de 9.140 para 7.527 (-18%), enquanto o roubo de veículos caiu 9%, passando de 1337 para 1.215 casos.

Os incidentes em transportes coletivos tiveram retração de 22%, com 154 de janeiro a julho de 2025, frente à 197 do ano anterior. Em estabelecimentos comerciais, os casos diminuíram de 2.864 para 2.462 (-14%). Já no campo, as ocorrências de abigeato seguem em queda. Foram 1.785 situações, contra 1.974 em 2024 (-10%).

Mês de julho com queda em alguns indicadores e aumento em outros

Em julho, os casos de roubo a pedestre, abigeato, as ocorrências em estabelecimentos comerciais e em transporte coletivo apresentaram queda no comparativo com o mesmo período do ano passado. Com essa diminuição, tais indicadores registraram os menores índices da série histórica, que começou em 2010.

As ocorrências em transporte coletivo despencaram 65%, com oito em 2025 contra 23 em 2024. Nos estabelecimentos comerciais a queda foi de 10%, passando de 350 casos para 315. Os crimes de abigeato caíram de 316 para 268 (-15,2%), enquanto os roubos a pedestres diminuíram de 1.162 para 1.136 (-2%).

Ainda na comparação mês a mês, o RS registrou baixa de 25% nos latrocínios (de quatro para três) e alta de 25% de homicídios dolosos (de 75 para 94). Os feminicídios subiram de cinco para nove casos. As ocorrências bancárias variaram de duas para três, enquanto os roubos de veículos aumentaram em 17% (de 140 para 164).

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Produtos Impróprios Há 6 minutos

Operação apreende 1 tonelada de alimentos impróprios em Barra do Guarita

Fiscalização encontrou produtos vencidos, sem procedência e fora da temperatura ideal em seis estabelecimentos.

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 55 minutos

Onda de calor que atinge o Rio permanece até este sábado

Temperatura máxima hoje deve chegar aos 34ºC

 © Divulgação/EBC
Geral Há 12 horas

TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais

Emissora pública registrou mais de 25 milhões de interações este ano

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis

Estelionatários compraram 76 carros em MG para rodar no Rio

 -
Desenvolvimento Há 16 horas

Programa que irá selecionar projetos para acelerar reconstrução do RS segue com inscrições abertas

Entidades interessadas em participar do TrilhaRS, programa dematchfunding que irá selecionar projetos para apoiar a reconstrução do Rio Grande do S...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
20° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Produtos Impróprios Há 6 minutos

Operação apreende 1 tonelada de alimentos impróprios em Barra do Guarita

Prisão Há 23 minutos

Polícia prende em Canoas suspeito de furto ocorrido em fevereiro em Palmeira das Missões
Meio ambiente Há 26 minutos

Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática
Câmara Há 42 minutos

Comissão especial discute infraestrutura e sandboxes regulatórios para inteligência artificial
Prisão Há 43 minutos

Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,07%
Euro
R$ 6,36 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,504,95 -0,52%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias