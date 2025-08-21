Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes

O projeto Reflora iniciou, nesta quinta-feira (21/8), o treinamento prático de coleta e enxertia de material genético de plantas nativas no Centro ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/08/2025 às 17h46
Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes
As amostras são transportadas em caixas térmicas com gelo, a fim de preservar a qualidade, até chegarem aos viveiros -Foto: Fernando Dias / Ascom Seapi

O projeto Reflora iniciou, nesta quinta-feira (21/8), o treinamento prático de coleta e enxertia de material genético de plantas nativas no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal (Ceflor), em Santa Maria, vinculadoaSecretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A ação, que reuniu 28 pesquisadores e técnicos, integra a estratégia de recomposição das áreas afetadas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. O projeto, uma iniciativa do governo do Estado, busca, ainda, preservar a diversidade genética de espécies nativas e acelerar o processo de reflorestamento.

A técnica aplicada envolve quatro etapas: coleta de material genético de plantas saudáveis, conexão de dois ramos ou galhos (enxertia), indução ao florescimento precoce e plantio das mudas no meio ambiente. O processo encurta significativamente o tempo de restauração dos ecossistemas — de 20 a 30 anos para um período estimado entre cinco e oito anos. Além disso, possibilita preservar o DNA de espécies ameaçadas e ampliar a variabilidade genética, considerada essencial para a resiliência das florestas.

Iniciativa é inédita no Estado

“Trata-se de uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul. Ao contrário da seleção de melhores exemplares, usada na produção de madeira e na criação animal, por exemplo, aqui o objetivo é ampliar a diversidade genética, tanto de mudas quanto de sementes”, explica o coordenador do projeto pelaSeapi e responsável pelo Plano ABC+ RS, Jackson Brilhante. Ele acrescenta que a diversidade genética aumenta a capacidade de adaptação das espécies e pode gerar benefícios ecológicos e econômicos, como o povoamento de pomares e o cultivo de árvores frutíferas em áreas reflorestadas.


O Reflora é coordenado pelas secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), com participação da empresa chilena CMPC e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Também integram o projeto a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).


Processo aposta na diversidade genética

O coordenador operacional do projeto pela UFV, Diego Balestrin, destaca que o trabalho de campo exige rigor científico e precisão na execução. Além de detalhar os objetivos do projeto, enfatiza que o material genético é coletado em plantas matrizes, identificado com códigos pelas universidades para garantir rastreabilidade e armazenado em câmara úmida.

As amostras são transportadas em caixas térmicas com gelo, a fim de preservar a qualidade, até chegarem aos viveiros, onde ocorre a enxertia e o florescimento. Balestrin ressalta que o projeto tem essas prioridades iniciais, mas pode desenvolver outros desdobramentos durante sua implementação.


Em Santa Maria, foram coletadas amostras de louro-pardo, cedro, ipê-roxo, cerejeira-do-mato, entre outras espécies. Na sequência, realizou-se a fusão dos tecidos noCeflor, permitindo a circulação de seiva entre as duas partes da planta. “O objetivo é evitar a coleta repetida de árvores semelhantes, ampliando a variabilidade genética e reduzindo o risco de endogamia — como primocasandocom primo, que tem maior chance de gerar problema genético”, exemplifica Balestrin.

Outro aspecto relevante na coleta é a idade dos galhos. “Quanto mais alto um ramo está na árvore, mais adulto ele é”, observa Guilherme Bravim, integrante da equipe técnica da UFV. “O projeto foi criado devido ao risco de morte e extinção de árvores após a tragédia em Brumadinho, em 2019. Algo muito semelhante ocorreu no RS em 2024, com a enchente histórica”, acrescenta. Após essas etapas, as plantas permanecem no viveiro por cerca de seis meses até o florescimento.

O mesmo treinamento foi realizado no dia 19 de agosto, no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata, em São Francisco de Paula. O plano de ação prevê o plantio de mais de seis mil mudas de 30 espécies florestais nativas, cultivadas a partir de técnicas de preservação genética.


Parceria e inovação

O engenheiro florestal Juarez Pedroso Filho, representante da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), avaliou a capacitação e o intercâmbio como fundamentais. “Temos 40 anos de experiência em viveiro florestal. Buscamos auxiliar os pesquisadores e fortalecer a relação com o Estado. O Reflora é visto como promissor para restauração florestal e desenvolvimento de cadeias de sementes, auxiliando na recuperação de áreas degradadas pelas enchentes”, afirma.

“Esse projeto surge em um momento crucial, em que o Rio Grande do Sul ainda enfrenta as consequências dos eventos climáticos extremos.A integração com as instituições de ensino permite benefícios múltiplos, tanto na divulgação da produção científica quanto para os alunos, ao proporcionar novas oportunidades de formação técnica e científica”, salienta o professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFSM, Jorge Antonio de Farias.

Com duração prevista de três anos, o Reflora contará com investimento de R$ 5,21 milhões — sendo R$ 2,86 milhões aportados pela CMPC e R$ 2,34 milhões pelaEmbrapii. Os recursos serão aplicados em estruturas físicas, serviços de coleta, insumos e bolsas de pesquisa.

Texto:ElstorHanzen/ AscomSeaipi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Famílias de agricultores de Otacílio Costa garantem acesso à água com apoio do Projeto Água para Todos

Foto: Andréia Oliveira/SapeA espera de anos chegou ao fim para 14 famílias de agricultores do município de Otacílio Costa, que aguardavam solução p...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade

Foto: Ascom/CidascA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém, há mais de três décadas, o Programa Novilho ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Floripa Rural 2025: Epagri traz pesquisa, tecnologia e o sabor do campo à capital catarinense

Na Epagri os participantes experimentaram pratos preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Fotos: Aires Mariga/Epagri)Com cerca de trê...

 -
Agricultura Há 3 dias

Expointer 2025 terá participação de 6.696 animais

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São ...

 Foto: Daniel Isaia/ Agência Brasil
ITR 2025 Há 3 dias

Prazo de entrega da declaração do ITR 2025 vai até 30 de setembro

Este ano o imposto poderá ser enviado de forma online

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 23°
22° Sensação
2.93 km/h Vento
74% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Justiça Há 22 minutos

STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Desenvolvimento Há 22 minutos

Programa que irá selecionar projetos para acelerar reconstrução do RS segue com inscrições abertas
Agricultura Há 22 minutos

Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes
Estradas Há 22 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria avanços nas obras da RSC-473 em Bagé, na Campanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 650,968,99 -1,55%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias