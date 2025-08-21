Programa para acelerar reconstrução no Rio Grande do Sul segue com inscrições abertas

Entidades interessadas em participar do TrilhaRS, programa dematchfunding que irá selecionar projetos para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, têm até 31 de agosto para encaminhar propostas. A partir de uma parceria entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) – instituição de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) – e o RegeneraRS – plataforma filantrópica e colaborativa lançada após as enchentes de maio do ano passado –, o programa conta com o aporte das duas instituições de até R$ 1 milhão.

As inscrições devem ser feitas no portal do TrilhaRS , e buscam selecionar projetos em áreas como habitação; soluções urbanas; saúde mental; educação e cultura; enfrentamento da violência contra a mulher; e negócios regenerativos.

O matchfunding funciona como um catalisador de impacto: a cada R$ 1 arrecadado por um projeto na plataforma, o TrilhaRS investirá mais R$ 2 (R$ 1 do RegeneraRS e outro R$ 1 do BRDE), triplicando o valor das doações e potencializando a capacidade de transformação das iniciativas.

O programa, que tem parceria com a plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria, poderá alcançar R$ 1,5 milhão em apoio às propostas selecionadas. A chamada é voltada para organizações com sede ou atuação no Rio Grande do Sul. Os valores de apoio variam conforme o porte dos projetos: até R$ 30 mil, R$ 60 mil ou R$ 120 mil.

O edital prevê a seleção de até 30 projetos, com proponentes que possuam no mínimo um ano de existência e estejam aptos a mobilizar redes, executar suas propostas e prestar contas. Os projetos escolhidos passarão por um ciclo completo de capacitação, construção de campanha e arrecadação coletiva na plataforma da Benfeitoria até a viabilização prática das ações.

A iniciativa está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que orienta políticas públicas voltadas ao avanço do RS em áreas prioritárias, e ao Plano Rio Grande que, liderado pelo governador Eduardo Leite, tem como objetivos proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.