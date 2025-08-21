Quinta, 21 de Agosto de 2025
Fronteira Oeste recebe investimento de R$ 4 milhões em recuperação de rodovias

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), começou uma série de obras de recu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/08/2025 às 17h31
Na ERS-241, foi concluída a revitalização do asfalto em pontos afetados pela enchente do Rio Jaguari -Foto: Divulgação Daer

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), começou uma série de obras de recuperação em rodovias da região da Fronteira Oeste. Com um investimento total previsto de R$ 4 milhões, os serviços visam sanar danos causados por erosões e problemas no pavimento, especialmente após as intensas chuvas que afetaram o Estado.

Na ERS-241, foi concluída a revitalização do asfalto em pontos afetados pela enchente do Rio Jaguari. Para esta rodovia, foram investidos R$ 3,1 milhões. No momento, as equipes estão concentradas na sinalização da pista.

“Essas obras são um compromisso do governo do Estado com a recuperação e a melhoria contínua da nossa malha rodoviária", ressaltou o titular da Selt, Juvir Costella. "Reconhecemos a importância dessas vias para o escoamento da produção e para o dia a dia dos gaúchos, e estamos dedicando os recursos necessários para garantir vias mais seguras e eficientes”, acrescentou.

Também está em andamento uma operação tapa-buracos nas demais rodovias pavimentadas atingidas pelas chuvas na região. Um dos focos é a RSC-377, que terá serviços em uma extensão de 140 quilômetros, no trecho entre Alegrete e Santiago, com um investimento previsto de R$ 600 mil.
“As equipes do Daer já estão em campo, atuando com agilidade para sanar os problemas causados pelas intempéries", frisou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino. "A recuperação desses trechos é fundamental para restabelecer a segurança e a trafegabilidade, demonstrando nosso foco em entregar soluções rápidas e eficazes para a população.”

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

