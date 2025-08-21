Quinta, 21 de Agosto de 2025
Fórum de Tenente Portela terá expediente interno nos dias 26, 27 e 28 de agosto

Medida suspende prazos processuais, mas garante atendimento de urgências e audiências agendadas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
21/08/2025 às 11h41
Fórum de Tenente Portela terá expediente interno nos dias 26, 27 e 28 de agosto
(Foto: Diones Roberto Becker)

O Fórum da Comarca de Tenente Portela terá expediente exclusivamente interno nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025. A determinação é do juiz diretor do Foro e foi comunicada oficialmente nesta semana.

Durante o período, ficam suspensos os prazos processuais, sem prejuízo para a análise de medidas urgentes, que serão atendidas em regime de plantão. As audiências já designadas também serão mantidas.

A decisão prevê ainda que a transferência de solenidades ficará a critério das magistradas e magistrados da Comarca.

A medida tem caráter administrativo e busca a organização interna dos serviços do Judiciário local.

 

