Fórum de Tenente Portela terá expediente interno nos dias 26, 27 e 28 de agosto

O Fórum da Comarca de Tenente Portela terá expediente exclusivamente interno nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025. A determinação é do juiz diretor do Foro e foi comunicada oficialmente nesta semana.

Durante o período, ficam suspensos os prazos processuais, sem prejuízo para a análise de medidas urgentes, que serão atendidas em regime de plantão. As audiências já designadas também serão mantidas.

A decisão prevê ainda que a transferência de solenidades ficará a critério das magistradas e magistrados da Comarca.

A medida tem caráter administrativo e busca a organização interna dos serviços do Judiciário local.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.