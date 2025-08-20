Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula assina nomeação de André Basbaum para a presidência da EBC

Decreto será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/08/2025 às 20h45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (20) o decreto de nomeação do jornalista André Basbaum como novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), o documento será publicado nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial da União.

Com 25 anos de carreira, Basbaum acumula ampla experiência em cargos de liderança nas quatro maiores emissoras de televisão do país. Foi editor de economia do Jornal Nacional, editor de especial do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band.

Antes de assumir a presidência da EBC, Basbaum ocupava o cargo de diretor de integração de jornalismo da TV Record. Ele assume o lugar de Jean Lima, que ficou um ano e 10 meses na presidência da empresa pública.

Ao anunciar o novo presidente , a Secom destacou ações da gestão de Jean Lima, como a consolidação da audiência da TV Brasil em 5° lugar, a ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública para todas as capitais e o relançamento da TV Brasil Internacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Rio lança plataforma digital para enfrentar feminicídio

Iniciativa ajuda a elaborar políticas contra violência à mulher
Sistema prisional Há 3 horas

Polícia Penal recebe o reforço de mais 139 servidores para fortalecer a segurança pública

A Polícia Penal recebeu, na tarde desta quarta-feira (20/8), o reforço de 139 servidores penitenciários. A formatura dos 123 agentes penitenciários...
Geral Há 4 horas

Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

Polícia prendeu dois homens e pertences foram devolvidos aos turistas

 Projeto conta com participação de empresas que direcionaram recursos destinados ao ICMS para viabilizar a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Estradas Há 5 horas

Governo Leite autoriza início da obra de trevo de acesso em Tapejara

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinou, nesta terça-feira (19/8), a ordem de início para a construção do trevo de acesso ...

 Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas no RS -Foto: Texeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 6 horas

Estado é destaque no Impulsa 2025, evento de desenvolvimento e inovação no Chile

Dando seguimento à programação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em terras chilenas, o titular da ...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
13° Sensação
1.17 km/h Vento
92% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo
Câmara Há 1 hora

Setor de apostas aponta perda de R$ 10,8 bilhões com mercado clandestino
Geral Há 2 horas

Lula assina nomeação de André Basbaum para a presidência da EBC

Política Há 2 horas

PF encontra no celular de Bolsonaro pedido de asilo a Milei
Câmara Há 2 horas

Motta defende votação de projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,14%
Euro
R$ 6,38 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 661,379,45 +0,01%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias