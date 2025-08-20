Quarta, 20 de Agosto de 2025
Polícia Penal recebe o reforço de mais 139 servidores para fortalecer a segurança pública

A Polícia Penal recebeu, na tarde desta quarta-feira (20/8), o reforço de 139 servidores penitenciários. A formatura dos 123 agentes penitenciários...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/08/2025 às 20h01
"Investir na segurança pública é investir nas pessoas e protegê-las”, destacou o titular da SSPS, Jorge Pozzobom -Foto: Rafael Marin/Ascom Polícia Penal

A Polícia Penal recebeu, na tarde desta quarta-feira (20/8), o reforço de 139 servidores penitenciários. A formatura dos 123 agentes penitenciários (APs), 15 agentes penitenciários administrativos (APAs) e um técnico superior penitenciário (TSP) ocorreu no Salão de Eventos da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa). A cerimônia contemplou as turmas da 4ª edição dos Cursos de Formação Profissional de APs e APAs e a 5ª edição do Curso de Formação Profissional de TSPs.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, celebrou o reforço no quadro de servidores da Polícia Penal. “A construção de novos presídios, a aquisição de antidrones e de novos veículos para a nossa Polícia Penal são fundamentais sem sombra de dúvidas, mas o que é mais importante são os nossos servidores; por isso, estamos formando 139 hoje e no total de 2025, 593. Investir na segurança pública é investir nas pessoas e protegê-las”, destacou.

Ao todo, em 2025, já foram formados 593 novos servidores penitenciários -Foto: Rafael Marin/Ascom Polícia Penal
Reposição e qualificação dos quadros das forças de segurança

A formatura integra as ações estratégicas do governo do Estado, que busca fortalecer a segurança pública, proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, abrir caminhos de transformação para pessoas em cumprimento de pena. Desde 2019, início do primeiro mandato da atual gestão, já foram chamados 4.281 aprovados em concurso público para a instituição, convocações que seguem a política de reposição e qualificação dos quadros das forças de segurança. Em 2025, já foram formados 593 novos servidores penitenciários.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, afirmou que a formatura não é apenas uma conquista pessoal para eles, mas também um compromisso com toda a sociedade gaúcha. “É com grande satisfação que celebramos hoje a formatura desta nova turma de servidores da Polícia Penal. Cada um de vocês chega para somar forças à nossa instituição. Nos últimos anos, a Polícia Penal avançou em investimentos, estrutura e reconhecimento, mas nenhum recurso é mais valioso do que as pessoas que a compõem. Vocês representam a renovação e o futuro de uma força que cresce e se fortalece a cada dia”, ressaltou.

Etapas de seleção dos profissionais

Os atuais formandos, aprovados no concurso público realizado em março de 2022, passaram pelo processo seletivo composto por quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, avaliação psicológica e investigação social e funcional do candidato, além de teste de aptidão física para os APs e APAs.

Sobre o Curso de Formação Profissional

O Curso de Formação Profissional, organizado pela Escola do Serviço Penitenciário (ESP), pelo qual os novos servidores passaram, teve início em 26 de maio de 2025. A programação contou com 550 horas-aula para APs, 360 horas-aula para APAs e 380 horas-aula para TSPs, na modalidade híbrida. O corpo docente foi composto por cerca de 150 professores, servidores da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto-Geral de Perícias.

Entre as disciplinas ministradas na formação dos agentes e técnicos para atuar no sistema prisional, estão: procedimentos e rotinas operacionais, atendimento pré-hospitalar, gerenciamento de crise, cinotecnia, detecção de armamentos, munições e narcóticos, busca e captura.

O diretor da ESP, Felipe Schuster, celebrou a formatura de mais uma turma da Polícia Penal. “Esse é um marco que demonstra o quanto nossa instituição cresce e se fortalece a cada dia. Cada conquista é fruto de muito esforço e dedicação, e todas elas merecem ser celebradas. Seguiremos firmes, em constante evolução, para que a sociedade reconheça cada vez mais o papel essencial do sistema prisional na segurança pública”, afirmou.

Os novos servidores serão lotados nas Delegacias Penitenciárias das 1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, nas unidades especiais e no Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP).

Texto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

