Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite autoriza início da obra de trevo de acesso em Tapejara

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinou, nesta terça-feira (19/8), a ordem de início para a construção do trevo de acesso ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/08/2025 às 17h11
Governo Leite autoriza início da obra de trevo de acesso em Tapejara
Projeto conta com participação de empresas que direcionaram recursos destinados ao ICMS para viabilizar a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinou, nesta terça-feira (19/8), a ordem de início para a construção do trevo de acesso junto à ERS-463, no km 5, em Tapejara. O investimento previsto é de R$ 3,6 milhões, com prazo de execução de oito meses.

A assinatura ocorreu na sede da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), em Porto Alegre, e representa mais um avanço dentro do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS).


Melhoria da malha viária

Instituído pelo Governo do Estado, o PIAA/RS tem como objetivo fomentar obras de infraestrutura rodoviária por meio de parcerias com a iniciativa privada. O programa permite que empresas financiem projetos em troca de abatimento de até 5% no ICMS.

Para aderir, é necessário apresentar projetos básico e executivo, estudos técnicos e ambientais, além de orçamento detalhado e documentação exigida. Após aprovação, os serviços podem ser executados com a agilidade que a demanda exige.

“O programa vem contribuindo para a malha viária gaúcha com obras que atendem tanto a comunidade quanto os setores produtivos. Esse modelo de cooperação com o setor privado garante investimentos em mobilidade e desenvolvimento econômico regional”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.


Parcerias

Tapejara tem governo do Estado. O projeto do trevo de acesso no município conta com a participação de empresas parceiras, que direcionaram recursos originalmente destinados ao ICMS para viabilizar a obra.

O prefeito de Tapejara, Evanir Wolff, ressaltou o impacto positivo da obra para o município. “É uma obra de fundamental importância pela trafegabilidade robusta local. Para o município de Tapejara, que é considerado terra do empreendedorismo e de oportunidades, esse é um grande avanço, pois a infraestrutura precisa ser fortalecida, já que a cidade está se desenvolvendo muito rápido”, afirmou.

Na mesma linha, o diretor-presidente da Agrodanieli, Adelírio Danieli, uma das empresas que participou do projeto, destacou a relevância logística da obra. “Esse trevo é muito importante pelo volume de carga que já passa hoje e passará ainda mais por ali. É uma obra esperada pela sociedade de Tapejara há anos, que evitará acidentes. Estamos muito felizes em participar desse avanço para a comunidade”, disse.

Também participaram da reunião o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o coordenador do PIAA/RS, Diego Cettolin.

Texto:Ascom Selt
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 44 minutos

Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

Polícia prendeu dois homens e pertences foram devolvidos aos turistas

 Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas no RS -Foto: Texeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 3 horas

Estado é destaque no Impulsa 2025, evento de desenvolvimento e inovação no Chile

Dando seguimento à programação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em terras chilenas, o titular da ...

 Reunião contou com a presença de representantes dos quatro Estados integrantes do Codesul e da concessionária Rumo -Foto: Divulgação/Selt
Transportes Há 3 horas

Governo do Estado articula defesa de ferrovias em reunião do Codesul

O governo do Estado participou, na segunda-feira (18/8), em Curitiba, no Paraná, de mais uma reunião da Comissão Interestadual para Assuntos Ferrov...

 © Imagem de Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos

Alguns passageiros levavam drogas para Europa em cápsulas ingeridas

 Assinatura ocorreu durante o Impulsa 2025, evento internacional promovido pela Câmara de Produção e Comércio (CPC) de Biobío -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 3 horas

Estado, Invest RS e Província de Biobío assinam memorando de entendimento no Chile

Visando fortalecer a cooperação bilateral em áreas estratégicas, o governo do Estado – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
16° Sensação
1.77 km/h Vento
79% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 28 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq
Senado Federal Há 28 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em MP
Senado Federal Há 28 minutos

Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq
Política Há 28 minutos

Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
Tecnologia Há 43 minutos

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,50%
Euro
R$ 6,38 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,554,67 +0,67%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias