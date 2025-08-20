Governo Leite autoriza início da obra de trevo de acesso em Tapejara

Projeto conta com participação de empresas que direcionaram recursos destinados ao ICMS para viabilizar a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinou, nesta terça-feira (19/8), a ordem de início para a construção do trevo de acesso junto à ERS-463, no km 5, em Tapejara. O investimento previsto é de R$ 3,6 milhões, com prazo de execução de oito meses.

A assinatura ocorreu na sede da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), em Porto Alegre, e representa mais um avanço dentro do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS).



Melhoria da malha viária

Instituído pelo Governo do Estado, o PIAA/RS tem como objetivo fomentar obras de infraestrutura rodoviária por meio de parcerias com a iniciativa privada. O programa permite que empresas financiem projetos em troca de abatimento de até 5% no ICMS.

Para aderir, é necessário apresentar projetos básico e executivo, estudos técnicos e ambientais, além de orçamento detalhado e documentação exigida. Após aprovação, os serviços podem ser executados com a agilidade que a demanda exige.

“O programa vem contribuindo para a malha viária gaúcha com obras que atendem tanto a comunidade quanto os setores produtivos. Esse modelo de cooperação com o setor privado garante investimentos em mobilidade e desenvolvimento econômico regional”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.



Parcerias

Tapejara tem governo do Estado. O projeto do trevo de acesso no município conta com a participação de empresas parceiras, que direcionaram recursos originalmente destinados ao ICMS para viabilizar a obra.

O prefeito de Tapejara, Evanir Wolff, ressaltou o impacto positivo da obra para o município. “É uma obra de fundamental importância pela trafegabilidade robusta local. Para o município de Tapejara, que é considerado terra do empreendedorismo e de oportunidades, esse é um grande avanço, pois a infraestrutura precisa ser fortalecida, já que a cidade está se desenvolvendo muito rápido”, afirmou.

Na mesma linha, o diretor-presidente da Agrodanieli, Adelírio Danieli, uma das empresas que participou do projeto, destacou a relevância logística da obra. “Esse trevo é muito importante pelo volume de carga que já passa hoje e passará ainda mais por ali. É uma obra esperada pela sociedade de Tapejara há anos, que evitará acidentes. Estamos muito felizes em participar desse avanço para a comunidade”, disse.

Também participaram da reunião o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o coordenador do PIAA/RS, Diego Cettolin.