Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado é destaque no Impulsa 2025, evento de desenvolvimento e inovação no Chile

Dando seguimento à programação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em terras chilenas, o titular da ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/08/2025 às 16h55
Estado é destaque no Impulsa 2025, evento de desenvolvimento e inovação no Chile
Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas no RS -Foto: Texeira/Ascom Sedec

Dando seguimento à programação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em terras chilenas, o titular da pasta, Ernani Polo, representou o governo no Impulsa 2025, evento internacional promovido pela Câmara de Produção e Comércio (CPC) de Biobío, que aconteceu nesta quarta-feira (20/8). Reunindo lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos da América Latina, o encontro abordou temas como inovação, desenvolvimento, investimento e infraestrutura em painéis sobre o futuro das regiões e do Chile, atratividade para investimentos e visões de governo.

Durante o painel “Regiões que atraem”, no qual dividiu o palco com o governador de Biobío, Sergio Giacaman Garcia, Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas para garantir que o Rio Grande do Sul avance em áreas prioritárias. Polo também apresentou um panorama geral do Estado, com destaque para sua localização estratégica e as altas classificações no ranking de competitividade, em critérios como inovação, eficiência da administração pública e segurança.

Fortalecimento da economia

O titular da Sedec disse aos presentes as razões pelas quais o Estado é um local ideal para viver e investir. "O Rio Grande do Sul tem uma cultura que valoriza o empreendedorismo e a inovação. Temos uma localização estratégica, próxima aos principais mercados do Mercosul, uma infraestrutura robusta, universidades de excelência, um setor produtivo diversificado que vai da agroindústria à tecnologia e um governo que trabalha para que o ambiente de negócios seja cada vez mais acolhedor e pautado na segurança jurídica e desburocratização”, explicou.

O secretário apresentou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado, reforçando sua característica de ser um guia para o futuro do Rio Grande do Sul, e explicando como ele, a partir do mapeamento de prioridades estratégicas, busca fortalecer a economia, atrair investimentos e fomentar uma transição energética justa. Também explicou o trabalho da Invest RS, parceira da secretaria na atração de investimentos e na prospecção de mercados para os produtos gaúchos.

Em sua fala, Polo também destacou como o Plano Rio Grande , liderado pelo governador Eduardo Leite, está protegendo a população, reconstruindo o Rio Grande do Sul e o tornando ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

RS conectado com o futuro da América Latina

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, esteve presente no evento e comentou sobre a importância da participação do Rio Grande do Sul. "Estar aqui, ao lado de líderes políticos e empresariais, nos permite fortalecer laços estratégicos e compartilhar experiências. Participar do Impulsa RS é uma oportunidade de mostrar ao mundo o potencial gaúcho e nossa capacidade de atrair investimentos com responsabilidade e inteligência”, disse.

Após o evento, o secretário Polo atendeu a diversos veículos da imprensa chilena, quando falou da importância do Rio Grande do Sul estar representado no evento. “Estar no Impulsa 2025 mostra que o Estado está conectado com o futuro da América Latina, inovando, colaborando e abrindo portas para novos investimentos e parcerias estratégicas.", destacou.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 44 minutos

Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

Polícia prendeu dois homens e pertences foram devolvidos aos turistas

 Projeto conta com participação de empresas que direcionaram recursos destinados ao ICMS para viabilizar a obra -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Estradas Há 2 horas

Governo Leite autoriza início da obra de trevo de acesso em Tapejara

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinou, nesta terça-feira (19/8), a ordem de início para a construção do trevo de acesso ...

 Reunião contou com a presença de representantes dos quatro Estados integrantes do Codesul e da concessionária Rumo -Foto: Divulgação/Selt
Transportes Há 3 horas

Governo do Estado articula defesa de ferrovias em reunião do Codesul

O governo do Estado participou, na segunda-feira (18/8), em Curitiba, no Paraná, de mais uma reunião da Comissão Interestadual para Assuntos Ferrov...

 © Imagem de Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos

Alguns passageiros levavam drogas para Europa em cápsulas ingeridas

 Assinatura ocorreu durante o Impulsa 2025, evento internacional promovido pela Câmara de Produção e Comércio (CPC) de Biobío -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 3 horas

Estado, Invest RS e Província de Biobío assinam memorando de entendimento no Chile

Visando fortalecer a cooperação bilateral em áreas estratégicas, o governo do Estado – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
16° Sensação
1.77 km/h Vento
79% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 28 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq
Senado Federal Há 28 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em MP
Senado Federal Há 28 minutos

Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq
Política Há 28 minutos

Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
Tecnologia Há 43 minutos

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,50%
Euro
R$ 6,38 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,554,67 +0,67%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias