Estado é destaque no Impulsa 2025, evento de desenvolvimento e inovação no Chile

Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas no RS -Foto: Texeira/Ascom Sedec

Dando seguimento à programação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em terras chilenas, o titular da pasta, Ernani Polo, representou o governo no Impulsa 2025, evento internacional promovido pela Câmara de Produção e Comércio (CPC) de Biobío, que aconteceu nesta quarta-feira (20/8). Reunindo lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos da América Latina, o encontro abordou temas como inovação, desenvolvimento, investimento e infraestrutura em painéis sobre o futuro das regiões e do Chile, atratividade para investimentos e visões de governo.

Durante o painel “Regiões que atraem”, no qual dividiu o palco com o governador de Biobío, Sergio Giacaman Garcia, Polo falou sobre os potenciais, as oportunidades e as políticas públicas que vêm sendo implementadas para garantir que o Rio Grande do Sul avance em áreas prioritárias. Polo também apresentou um panorama geral do Estado, com destaque para sua localização estratégica e as altas classificações no ranking de competitividade, em critérios como inovação, eficiência da administração pública e segurança.

Fortalecimento da economia

O titular da Sedec disse aos presentes as razões pelas quais o Estado é um local ideal para viver e investir. "O Rio Grande do Sul tem uma cultura que valoriza o empreendedorismo e a inovação. Temos uma localização estratégica, próxima aos principais mercados do Mercosul, uma infraestrutura robusta, universidades de excelência, um setor produtivo diversificado que vai da agroindústria à tecnologia e um governo que trabalha para que o ambiente de negócios seja cada vez mais acolhedor e pautado na segurança jurídica e desburocratização”, explicou.

O secretário apresentou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado, reforçando sua característica de ser um guia para o futuro do Rio Grande do Sul, e explicando como ele, a partir do mapeamento de prioridades estratégicas, busca fortalecer a economia, atrair investimentos e fomentar uma transição energética justa. Também explicou o trabalho da Invest RS, parceira da secretaria na atração de investimentos e na prospecção de mercados para os produtos gaúchos.

Em sua fala, Polo também destacou como o Plano Rio Grande , liderado pelo governador Eduardo Leite, está protegendo a população, reconstruindo o Rio Grande do Sul e o tornando ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

RS conectado com o futuro da América Latina

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, esteve presente no evento e comentou sobre a importância da participação do Rio Grande do Sul. "Estar aqui, ao lado de líderes políticos e empresariais, nos permite fortalecer laços estratégicos e compartilhar experiências. Participar do Impulsa RS é uma oportunidade de mostrar ao mundo o potencial gaúcho e nossa capacidade de atrair investimentos com responsabilidade e inteligência”, disse.

Após o evento, o secretário Polo atendeu a diversos veículos da imprensa chilena, quando falou da importância do Rio Grande do Sul estar representado no evento. “Estar no Impulsa 2025 mostra que o Estado está conectado com o futuro da América Latina, inovando, colaborando e abrindo portas para novos investimentos e parcerias estratégicas.", destacou.