Governo do Estado articula defesa de ferrovias em reunião do Codesul

O governo do Estado participou, na segunda-feira (18/8), em Curitiba, no Paraná, de mais uma reunião da Comissão Interestadual para Assuntos Ferroviários da Malha Sul, vinculada ao Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul (Codesul). O encontro reuniu secretários das áreas de transportes, portos e infraestrutura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, para avançar nas articulações do movimentoFerrosul, em defesa do modal ferroviário e das negociações de alternativas, junto ao governo federal, para renovação da concessão da Malha Sul, que expira em 2027. Também estiveram presentes representantes da empresa Rumo, concessionária responsável pela operação das ferrovias.





Estado avalia com preocupação a diminuição da malha

O governo do Estado foi representado pelo secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, e pelo gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, que participou do encontro por conta da relevância das ferrovias para o escoamento da produção de grãos e fertilizantes até o Porto do Rio Grande. Entre os temas discutidos, esteve a proposta da Rumo ao governo federal, que prevê a redução da malha ferroviária no Rio Grande do Sul por questões econômicas. O trecho inicial concedido era de 3.823 quilômetros. Antes das enchentes de 2024, eram 1.680 quilômetros operados. Após a calamidade, esse número passou para 921 quilômetros. Agora, a empresa negocia reduzir ainda mais a operação, para 860 quilômetros.

O Estado avalia com preocupação a possibilidade de diminuição da malha. “Por determinação do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, seguimos trabalhando para encontrar alternativas e soluções para o modal ferroviário que é fundamental para o desenvolvimento logístico e econômico do Rio Grande do Sul, ainda mais neste momento de reconstrução”, destacou o secretário de Logística e Transportes,JuvirCostella.