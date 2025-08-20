Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos

Uma operação deflagrada hoje (20) pela Polícia Federal (PF) prendeu lideranças de uma organização criminosa especializada em enviar drogas para a Europa utilizando alguns passageiros que passavam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. A operação recebeu o nome de Mula D’Ouro II .

Segundo a PF, 14 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão - um deles preventivo - foram expedidos pela Justiça sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e Campinas.

Crimes

A investigação é um desdobramento de prisões realizadas em 2024, informou a PF. Elas identificaram dezenas de passageiros, os chamados mulas , que transportavam as drogas para a Europa por meio de cápsulas ingeridas.

Uma das pessoas presas hoje é um advogado suspeito de repassar informações sigilosas aos líderes do grupo criminoso, para que eles pudessem intimidar passageiros presos em flagrante para que não colaborassem com as investigações policiais.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e coação no curso do processo.