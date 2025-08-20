Estado, Invest RS e Província de Biobío assinam memorando de entendimento no Chile

Visando fortalecer a cooperação bilateral em áreas estratégicas, o governo do Estado – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) –, a Invest RS e o governo regional da Província de Biobío, no Chile, assinaram um memorando de entendimento nesta quarta-feira (20/8). O documento estabelece uma plataforma de comunicação entre os dois territórios, com foco em intercâmbios econômicos, culturais, educacionais e ambientais.

A assinatura ocorreu durante o Impulsa 2025, evento internacional promovido pela Câmara de Produção e Comércio (CPC) de Biobío que reuniu lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes de diversos setores produtivos da América Latina. O titular da Sedec, Ernani Polo, falou no painel “Regiões que atraem”, que também teve a participação do governador de Biobío, Sergio Giacaman Garcia.

O acordo prevê a promoção de projetos conjuntos e a troca de experiências em temas como comércio, turismo, pesquisa acadêmica, gestão urbana e sustentabilidade. Também está contemplado o incentivo à realização de missões oficiais, empresariais e culturais, com o objetivo de estreitar laços e identificar oportunidades de crescimento mútuo. Segundo o memorando, todas as ações serão conduzidas respeitando as legislações vigentes em cada país, sem gerar obrigações legais ou financeiras entre as partes.

Avanço internacional

Conforme Polo, o acordo marca um avanço nas relações internacionais do Rio Grande do Sul e reforça o compromisso do Estado com a construção de parcerias estratégicas na América Latina. “A cooperação com Biobío representa um passo importante na busca por soluções conjuntas que promovam inovação, inclusão e prosperidade regional. Estamos criando oportunidades concretas para que nossas regiões cresçam juntas, compartilhando experiências e boas práticas”, disse. “A parceria reforça a vocação do Rio Grande do Sul para o diálogo e sua posição como Estado de referência no Brasil.”

Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, assinar um memorando de entendimento é abrir portas para o futuro do Estado. “Cada acordo que firmamos representa uma ponte entre o Rio Grande do Sul e novas oportunidades de investimento, inovação e desenvolvimento sustentável. A assinatura com Biobío é um instrumento estratégico que vai nos permitir alinhar interesses, compartilhar boas práticas e criar um ambiente favorável à geração de empregos, ao fortalecimento da nossa indústria e à internacionalização das nossas empresas”, salientou.

Biobío

A região do Biobío, localizada no sul do Chile, é um eixo estratégico nos âmbitos industrial, portuário, logístico e acadêmico. Sua infraestrutura de alto nível – que inclui portos modernos, uma extensa rede viária e uma sólida conectividade entre o interior e a costa – potencializa o comércio nacional e internacional. Graças à sua localização privilegiada e ao dinamismo produtivo, Biobío se projeta como um centro fundamental de crescimento e competitividade para o Chile.