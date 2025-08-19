Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Baixa umidade relativa do ar requer cuidados com a saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 21h09
Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Em meio ao inverno, a capital fluminense deve registrar um veranico esta semana , prevê o Sistema Alerta Rio. As temperaturas vão voltar a subir nos próximos dias, espantando o frio que tomou conta da cidade. As máximas podem chegar aos 34 graus Celsius (ºC) na quinta-feira (21).

Segundo os meteorologistas do Sistema Alerta Rio, a média das temperaturas máximas registradas entre os dias 1° e 17 de agosto foi de 27°C, abaixo da média do mês de agosto, que é de 29,3°C . No entanto, a temperatura deve aumentar em função do veranico . Entre esta terça (19) e a sexta-feira (22), não há previsão de chuva, e as temperaturas apresentarão elevação gradativa. As tardes estarão mais quentes e com ventos moderados. Na quinta-feira, os termômetros podem alcançar os 34°C.

“O veranico pode ocorrer sempre que há um período longo com dias de sol e sem incidência de frente fria. Na capital, o fenômeno não deve ser tão persistente quanto em outras regiões do país. Entretanto, as temperaturas estarão acima dos 30ºC entre esta quarta-feira e o próximo domingo [24]", informou a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.

Além do verão fora de época, a baixa umidade relativa do ar é outro ponto de atenção para os próximos dias . Entre a quinta e o sábado, a umidade relativa do ar poderá atingir índices abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em pontos da cidade, no período da tarde.

Para enfrentar a baixa umidade do ar, é fundamental manter-se hidratado, bebendo água regularmente . Também é importante evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e usar umidificadores de ar, toalhas molhadas ou recipientes com água para aumentar a umidade do ambiente. Cuidados com a pele, como o uso de hidratantes, também são recomendados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Na apresentação, Gabriel enfatizou os investimentos do governo em estradas, saúde, educação e segurança na região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 3 horas

Gabriel Souza fala sobre perspectivas de futuro e investimentos do governo do Estado no Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta terça-feira (19/8), da primeira edição do Litoral do Futuro, realizada na Casa de Cultura Érico V...

 Estrada recebeu pavimentação com drenagem, terraplanagem e sinalização viária -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 5 horas

Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Fazenda Vilanova e Paverama

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta terça-feira (19/8), a pavimentação asfáltica da Estrada das Posses, em dois trechos, contemplando ...
Geral Há 7 horas

Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação

Foram cumpridos mandados no Maranhão e no Piauí

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul

Centro-oeste tem tempo estável e ausência de chuvas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino

Ministro do Turismo critica restrição a pratos paraenses na COP30

Tenente Portela, RS
12°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
12° Sensação
2.13 km/h Vento
98% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário
Educação Há 12 minutos

Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário
Senado Federal Há 12 minutos

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel
Geral Há 12 minutos

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 -0,13%
Euro
R$ 6,40 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,596,93 -0,30%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias