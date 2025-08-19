Programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade

Foto: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém, há mais de três décadas, o Programa Novilho Precoce , referência nacional na valorização da carne bovina de qualidade. Criado em 1993, o programa incentiva a produção de animais jovens, com carne mais macia, promovendo melhoria genética, rastreabilidade, manejo sustentável e bem-estar animal.

Atualmente, o programa reúne 26 abatedouros cadastrados e 6.837 propriedades rurais participantes. O selo comemorativo dos 30 anos, lançado em 2023, passou a ser utilizado por diversos frigoríficos nas embalagens, garantindo ao consumidor final a identificação de um produto diferenciado.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa apresenta maior representatividade na região Oeste do estado, porém abrange produtores de outras regiões, contemplando a participação em todo o território catarinense. Juntos, eles respondem por aproximadamente 50% do total de novilhos precoces abatidos no Estado.

Com relação ao destino dos animais, observa-se uma concentração significativa dos abates em frigoríficos localizados nas regiões do Vale do Itajaí e Oeste catarinense, que juntos respondem por parcela expressiva do volume total de animais abatidos no âmbito do Programa.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o programa demonstra a capacidade do Estado em unir tradição e inovação. “O Novilho Precoce é um exemplo de política pública bem-sucedida, que alia qualidade da carne, sanidade animal, sustentabilidade e competitividade para a pecuária catarinense. É um programa que beneficia produtores, frigoríficos e consumidores, é sustentável por reduzir o tempo de produção e consolida a imagem de Santa Catarina como referência em produção de carne bovina diferenciada”, ressalta Celles.

A coordenadora estadual do programa na Cidasc, a médica-veterinária Flávia Klein, destaca o impacto direto no campo. “O incentivo ao abate de animais jovens estimula o produtor a investir em genética, nutrição e manejo, resultando em ganhos de produtividade e qualidade. Hoje, temos um sistema robusto, que garante benefícios econômicos aos pecuaristas e segurança do alimento à população”, destaca Flávia.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa Novilho Precoce prevê benefícios tanto para produtores quanto para frigoríficos. O pecuarista recebe um adicional de 2,8% a 3,5% sobre o valor pago pelo kg da carcaça, enquanto o frigorífico tem direito a crédito presumido na mesma porcentagem, que pode ser descontado do total de impostos devidos.

Para participar, os produtores devem solicitar cadastro junto à Cidasc. A tipificação da carcaça no abatedouro garante o enquadramento:

Novilho superprecoce : até 20 meses, peso mínimo de carcaça de 180 kg (fêmeas) e 210 kg (machos); e

: até 20 meses, peso mínimo de carcaça de 180 kg (fêmeas) e 210 kg (machos); e Novilho precoce: até 30 meses, peso mínimo de carcaça de 210 kg (fêmeas) e 240 kg (machos).

“A Cidasc acompanhou o governador Jorginho Mello na missão à Ásia e lá apresentamos o Novilho Precoce de Santa Catarina, o que impactou fortemente o público do SC Day em Tóquio. Vamos produzir mais carne precoce, para o Brasil e para o mundo”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

::Como se inscrever no Programa Novilho Precoce:

Produtor



É possível fazer o cadastro em um escritório da Cidasc ou de forma on-line, acessando o Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense (Sigen+) , mesmo sistema usado para emitir Guia de Trânsito Animal (GTA) para transporte de animais. O produtor deve buscar a tela “produtor de novilho precoce”, preencher o questionário e salvar o registro. O sistema emitirá um número de cadastro.

Abatedouro



O responsável pelo abatedouro frigorífico deve providenciar os documentos abaixo e encaminhar por meio eletrônico ao Médico-Veterinário Oficial (MVO) que atua como fiscal do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) em sua região.

Formulário de Solicitação de Credenciamento de Frigorífico no Programa Novilho Precoce, disponível no site da Cidasc;

Certificado do Curso de Capacitação em Tipificação de Carcaças de bovídeos e Programa Novilho Precoce.

Depois, é só aguardar a auditoria de credenciamento a ser realizada pela Cidasc.

Com 32 anos de resultados consistentes, o Programa Novilho Precoce reafirma o compromisso de Santa Catarina com a pecuária de corte tecnificada, sustentável e competitiva, valorizando toda a cadeia produtiva. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc)/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é um grande propulsor do Programa em Santa Catarina, com o propósito de tornar a atividade pecuária cada vez mais profissional e a carne, cada vez mais diferenciada.

Mais informações:

