Programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade

Foto: Ascom/CidascA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém, há mais de três décadas, o Programa Novilho ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/08/2025 às 16h05
Programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém, há mais de três décadas, o Programa Novilho Precoce , referência nacional na valorização da carne bovina de qualidade. Criado em 1993, o programa incentiva a produção de animais jovens, com carne mais macia, promovendo melhoria genética, rastreabilidade, manejo sustentável e bem-estar animal.

Atualmente, o programa reúne 26 abatedouros cadastrados e 6.837 propriedades rurais participantes. O selo comemorativo dos 30 anos, lançado em 2023, passou a ser utilizado por diversos frigoríficos nas embalagens, garantindo ao consumidor final a identificação de um produto diferenciado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa apresenta maior representatividade na região Oeste do estado, porém abrange produtores de outras regiões, contemplando a participação em todo o território catarinense. Juntos, eles respondem por aproximadamente 50% do total de novilhos precoces abatidos no Estado.

Com relação ao destino dos animais, observa-se uma concentração significativa dos abates em frigoríficos localizados nas regiões do Vale do Itajaí e Oeste catarinense, que juntos respondem por parcela expressiva do volume total de animais abatidos no âmbito do Programa.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o programa demonstra a capacidade do Estado em unir tradição e inovação. “O Novilho Precoce é um exemplo de política pública bem-sucedida, que alia qualidade da carne, sanidade animal, sustentabilidade e competitividade para a pecuária catarinense. É um programa que beneficia produtores, frigoríficos e consumidores, é sustentável por reduzir o tempo de produção e consolida a imagem de Santa Catarina como referência em produção de carne bovina diferenciada”, ressalta Celles.

A coordenadora estadual do programa na Cidasc, a médica-veterinária Flávia Klein, destaca o impacto direto no campo. “O incentivo ao abate de animais jovens estimula o produtor a investir em genética, nutrição e manejo, resultando em ganhos de produtividade e qualidade. Hoje, temos um sistema robusto, que garante benefícios econômicos aos pecuaristas e segurança do alimento à população”, destaca Flávia.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa Novilho Precoce prevê benefícios tanto para produtores quanto para frigoríficos. O pecuarista recebe um adicional de 2,8% a 3,5% sobre o valor pago pelo kg da carcaça, enquanto o frigorífico tem direito a crédito presumido na mesma porcentagem, que pode ser descontado do total de impostos devidos.

Para participar, os produtores devem solicitar cadastro junto à Cidasc. A tipificação da carcaça no abatedouro garante o enquadramento:

  • Novilho superprecoce: até 20 meses, peso mínimo de carcaça de 180 kg (fêmeas) e 210 kg (machos); e
  • Novilho precoce: até 30 meses, peso mínimo de carcaça de 210 kg (fêmeas) e 240 kg (machos).

“A Cidasc acompanhou o governador Jorginho Mello na missão à Ásia e lá apresentamos o Novilho Precoce de Santa Catarina, o que impactou fortemente o público do SC Day em Tóquio. Vamos produzir mais carne precoce, para o Brasil e para o mundo”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

::Como se inscrever no Programa Novilho Precoce:

Produtor


É possível fazer o cadastro em um escritório da Cidasc ou de forma on-line, acessando o Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense (Sigen+) , mesmo sistema usado para emitir Guia de Trânsito Animal (GTA) para transporte de animais. O produtor deve buscar a tela “produtor de novilho precoce”, preencher o questionário e salvar o registro. O sistema emitirá um número de cadastro.

Abatedouro


O responsável pelo abatedouro frigorífico deve providenciar os documentos abaixo e encaminhar por meio eletrônico ao Médico-Veterinário Oficial (MVO) que atua como fiscal do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) em sua região.

  • Formulário de Solicitação de Credenciamento de Frigorífico no Programa Novilho Precoce, disponível no site da Cidasc;
  • Certificado do Curso de Capacitação em Tipificação de Carcaças de bovídeos e Programa Novilho Precoce.

Depois, é só aguardar a auditoria de credenciamento a ser realizada pela Cidasc.

Com 32 anos de resultados consistentes, o Programa Novilho Precoce reafirma o compromisso de Santa Catarina com a pecuária de corte tecnificada, sustentável e competitiva, valorizando toda a cadeia produtiva. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc)/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é um grande propulsor do Programa em Santa Catarina, com o propósito de tornar a atividade pecuária cada vez mais profissional e a carne, cada vez mais diferenciada.

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
DENGUE
